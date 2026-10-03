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03. októbra 2026
Šimko chce pritiahnuť investície do Košického kraja, spolieha sa aj na eurofondy – VIDEO
Na margo nízkej účasti vo voľbách do samosprávnych krajov Šimko skonštatoval, že občania sú denne v kontakte najmä so svojimi obcami či mestami. Samosprávne kraje majú z pohľadu investícií ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Na margo nízkej účasti vo voľbách do samosprávnych krajov Šimko skonštatoval, že občania sú denne v kontakte najmä so svojimi obcami či mestami.
Samosprávne kraje majú z pohľadu investícií unikátnu situáciu. V rozhovore pre SITA to skonštatoval poslanec Národnej rady NR a kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko (Hlas-SD). Dodal, že sú to akoby malé vlády v danom kraji.
„Samosprávny kraj má za úlohu priťahovať aj investorov a dbať na to, aby mali kvalitnú dostupnosť a infraštruktúru, aby bola kvalitná nemocnica pre tých zamestnancov, ktorí budú v blízkosti, aby bola, samozrejme, aj okrem zdravotnej starostlivosti, aj tá sociálna. Aby boli aj kvalitné kádre vo fabrikách,” uviedol s tým, že kraje majú práve preto unikátnejšiu situáciu ako mestá a obce.
Podľa jeho slov to málokto vie a málokto sa tým zaoberá, je to brané ako samozrejmosť. V tejto súvislosti sa dotkol zdravotníctva v Košickom kraji a regionálnych nemocníc.
„Sú síce v majetku kraja, ale sú prenajaté súkromnému investorovi, ktorý ich spravuje už niekoľko rokov. Z plánu obnovy sa do majetku kraja tentokrát investovalo len na Spiši 48 miliónov eur, súkromný sektor do toho samozrejme dal cez 50 miliónov eur. A taká spolupráca medzi štátom a súkromným sektorom práve v samosprávnych krajoch je úplne kľúčová, lebo následkom toho a tým pozitívnym je, že regionálna nemocnica slúži 100 tisícom ľudí v okolí,” uviedol.
V súvislosti s tým, či by nebolo lepšie, ak by samosprávne kraje mali väčší vplyv na nakladanie s eurofondmi, Šimko poukázal, že aj dosiaľ bolo toto programovo obdobie takto „rozpúšťané” do krajov a miest. „Napríklad v Košickom kraji funguje rada partnerstva. Sú to ľudia, ktorí sú z územia v danom okrese alebo v danej oblasti. Sú to väčšinou ľudia, ktorí sú primátori, starostovia alebo osobnosti, ktoré majú vplyv na investície. Táto rada má samozrejme kolektívne hlasovanie na úrovni samosprávneho kraja,” vysvetlil, dodávajúc, že župan má právo veta.
Dodal, že v súčasnosti sa rokuje, poznamenal, že je škoda prostriedkov, ktoré sa nevyčerpali, no treba sa pozrieť dopredu. Rovnako poukázal, že pred sebou máme posledné programové obdobie, v ktorom budeme mať ako čistý príjemca eurofondov unikátnu situáciu, kedy budeme môcť využiť na maximum stovky miliónov eur.
„Len v Košickom kraji hráme o 600 miliónov eur, vrátane integrovaných územných investícií. Poviem, sú to Košice a Michalovce, ktoré majú okolo seba svoje mesto a prstenec niekoľkých obcí, o ktorých peniazoch rozhodujú. Teda pre celý Košický kraj vrátane týchto dvoch oblastí je to takmer 600 miliónov eur. Toto je potrebné vyboxovať na úrade vlády, aby sa nastavili priority, aby sa nastavili aj rámce, ktoré potrebujú obce a mesta. A toto treba presadiť na úrovni Európskej komisie z hľadiska štátu,” vraví.
Dodal, že akýkoľvek župan môže chodiť na komisiu, nech má akékoľvek politické tričko, ale „prietokovým ohrievačom” je štát, ktorý je prijímateľom financií a dáva peniaze do regiónov. „A tam je potrebné jednať dnes. Pretože v roku 2027 končí jedno obdobie a v roku 2028 začína nové. Roky 2028 až 2034 sú kľúčové obdobie, keď sa bude investovať z eurofondov. A môj názor, bez ohľadu na to, kto vyhrá krajské voľby, je ten, že dnes o tom treba jednať,” vraví. Zdôraznil, že netreba chodiť do podateľne, dávať listy a podobne, ale ísť jednať na úrad vlády.
Na margo nízkej účasti vo voľbách do samosprávnych krajov Šimko skonštatoval, že občania sú denne v kontakte najmä so svojimi obcami či mestami. „Mnohokrát za celý týždeň ani neopustí svoju obec alebo mesto. Tí, ktorí dochádzajú za prácou, tak áno, a vtedy prichádzajú do styku so samosprávnym krajom, keď idú po regionálnych cestách 2. a 3. triedy. Následne človek, ktorý ide autobusovou dopravou, čiže medzimestskou dopravou regionálnou, tak tiež to financuje kraj. Stredné školy financuje kraj a zároveň aj domovy sociálnych služieb,” povedal.
Zdroj: SITA.sk - Šimko chce pritiahnuť investície do Košického kraja, spolieha sa aj na eurofondy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Samosprávne kraje majú z pohľadu investícií unikátnu situáciu. V rozhovore pre SITA to skonštatoval poslanec Národnej rady NR a kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko (Hlas-SD). Dodal, že sú to akoby malé vlády v danom kraji.
Spolupráca štát a kraj
„Samosprávny kraj má za úlohu priťahovať aj investorov a dbať na to, aby mali kvalitnú dostupnosť a infraštruktúru, aby bola kvalitná nemocnica pre tých zamestnancov, ktorí budú v blízkosti, aby bola, samozrejme, aj okrem zdravotnej starostlivosti, aj tá sociálna. Aby boli aj kvalitné kádre vo fabrikách,” uviedol s tým, že kraje majú práve preto unikátnejšiu situáciu ako mestá a obce.
Podľa jeho slov to málokto vie a málokto sa tým zaoberá, je to brané ako samozrejmosť. V tejto súvislosti sa dotkol zdravotníctva v Košickom kraji a regionálnych nemocníc.
„Sú síce v majetku kraja, ale sú prenajaté súkromnému investorovi, ktorý ich spravuje už niekoľko rokov. Z plánu obnovy sa do majetku kraja tentokrát investovalo len na Spiši 48 miliónov eur, súkromný sektor do toho samozrejme dal cez 50 miliónov eur. A taká spolupráca medzi štátom a súkromným sektorom práve v samosprávnych krajoch je úplne kľúčová, lebo následkom toho a tým pozitívnym je, že regionálna nemocnica slúži 100 tisícom ľudí v okolí,” uviedol.
Samosprávy a vplyv na eurofondy
V súvislosti s tým, či by nebolo lepšie, ak by samosprávne kraje mali väčší vplyv na nakladanie s eurofondmi, Šimko poukázal, že aj dosiaľ bolo toto programovo obdobie takto „rozpúšťané” do krajov a miest. „Napríklad v Košickom kraji funguje rada partnerstva. Sú to ľudia, ktorí sú z územia v danom okrese alebo v danej oblasti. Sú to väčšinou ľudia, ktorí sú primátori, starostovia alebo osobnosti, ktoré majú vplyv na investície. Táto rada má samozrejme kolektívne hlasovanie na úrovni samosprávneho kraja,” vysvetlil, dodávajúc, že župan má právo veta.
Dodal, že v súčasnosti sa rokuje, poznamenal, že je škoda prostriedkov, ktoré sa nevyčerpali, no treba sa pozrieť dopredu. Rovnako poukázal, že pred sebou máme posledné programové obdobie, v ktorom budeme mať ako čistý príjemca eurofondov unikátnu situáciu, kedy budeme môcť využiť na maximum stovky miliónov eur.
„Len v Košickom kraji hráme o 600 miliónov eur, vrátane integrovaných územných investícií. Poviem, sú to Košice a Michalovce, ktoré majú okolo seba svoje mesto a prstenec niekoľkých obcí, o ktorých peniazoch rozhodujú. Teda pre celý Košický kraj vrátane týchto dvoch oblastí je to takmer 600 miliónov eur. Toto je potrebné vyboxovať na úrade vlády, aby sa nastavili priority, aby sa nastavili aj rámce, ktoré potrebujú obce a mesta. A toto treba presadiť na úrovni Európskej komisie z hľadiska štátu,” vraví.
Kľúčové obdobia
Dodal, že akýkoľvek župan môže chodiť na komisiu, nech má akékoľvek politické tričko, ale „prietokovým ohrievačom” je štát, ktorý je prijímateľom financií a dáva peniaze do regiónov. „A tam je potrebné jednať dnes. Pretože v roku 2027 končí jedno obdobie a v roku 2028 začína nové. Roky 2028 až 2034 sú kľúčové obdobie, keď sa bude investovať z eurofondov. A môj názor, bez ohľadu na to, kto vyhrá krajské voľby, je ten, že dnes o tom treba jednať,” vraví. Zdôraznil, že netreba chodiť do podateľne, dávať listy a podobne, ale ísť jednať na úrad vlády.
Na margo nízkej účasti vo voľbách do samosprávnych krajov Šimko skonštatoval, že občania sú denne v kontakte najmä so svojimi obcami či mestami. „Mnohokrát za celý týždeň ani neopustí svoju obec alebo mesto. Tí, ktorí dochádzajú za prácou, tak áno, a vtedy prichádzajú do styku so samosprávnym krajom, keď idú po regionálnych cestách 2. a 3. triedy. Následne človek, ktorý ide autobusovou dopravou, čiže medzimestskou dopravou regionálnou, tak tiež to financuje kraj. Stredné školy financuje kraj a zároveň aj domovy sociálnych služieb,” povedal.
>>> Celý rozhovor s Igorom Šimkom
Zdroj: SITA.sk - Šimko chce pritiahnuť investície do Košického kraja, spolieha sa aj na eurofondy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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