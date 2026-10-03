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03. októbra 2026
Trnava sa pripravuje na rizikový futbalový zápas, polícia prijme zvýšené opatrenia
Na nevyhnutný čas uzatvoria Kollárovu ulicu od svetelnej križovatky pri železničnej stanici až po Hlbokú ulicu. Futbalová reprezentácia Ukrajiny bude hrať v pondelok 5. októbra ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Na nevyhnutný čas uzatvoria Kollárovu ulicu od svetelnej križovatky pri železničnej stanici až po Hlbokú ulicu.
Futbalová reprezentácia Ukrajiny bude hrať v pondelok 5. októbra o 20:45 na Štadióne Antona Malatinského v Trnave s Maďarskom zápas B-divízie Ligy národov, ktorý bol organizátorom označený za rizikový. V meste, predovšetkým v okolí štadióna, bude nasadený zvýšený počet policajtov.
Ich úlohou bude dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku a na bezpečnosť obyvateľov, ako aj samotných návštevníkov futbalového zápasu. Na nevyhnutný čas uzatvoria Kollárovu ulicu od svetelnej križovatky pri železničnej stanici až po Hlbokú ulicu.
„Policajti budú v pondelok z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku, uzatvárať Kollárovu ulicu v Trnave, a to približne od 18:00 do ukončenia bezpečnostných opatrení. Samotný čas uzávery sa môže meniť v závislosti od vývoja bezpečnostnej situácie. Kollárova ulica bude uzavretá od svetelnej križovatky s Hospodárskou a Dohnányho až po križovatku s ulicou Hlboká,“ informovala o opatreniach Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Polícia zároveň pripomína, že pokiaľ je zápas označený ako rizikový, tresty pre výtržníkov sa zvyšujú na dvojnásobok.
Ukrajina hráva od začiatku ruskej invázie na jej územie svoje „domáce" zápasy v zahraničí, najčastejšie v Poľsku. V piatok odohrala v Trnave zápas so Severným Írskom, ktorý prehrala 0:3. Tento zápas však nebol označený za rizikový.
Zdroj: SITA.sk - Trnava sa pripravuje na rizikový futbalový zápas, polícia prijme zvýšené opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalová reprezentácia Ukrajiny bude hrať v pondelok 5. októbra o 20:45 na Štadióne Antona Malatinského v Trnave s Maďarskom zápas B-divízie Ligy národov, ktorý bol organizátorom označený za rizikový. V meste, predovšetkým v okolí štadióna, bude nasadený zvýšený počet policajtov.
Ich úlohou bude dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku a na bezpečnosť obyvateľov, ako aj samotných návštevníkov futbalového zápasu. Na nevyhnutný čas uzatvoria Kollárovu ulicu od svetelnej križovatky pri železničnej stanici až po Hlbokú ulicu.
„Policajti budú v pondelok z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku, uzatvárať Kollárovu ulicu v Trnave, a to približne od 18:00 do ukončenia bezpečnostných opatrení. Samotný čas uzávery sa môže meniť v závislosti od vývoja bezpečnostnej situácie. Kollárova ulica bude uzavretá od svetelnej križovatky s Hospodárskou a Dohnányho až po križovatku s ulicou Hlboká,“ informovala o opatreniach Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Polícia zároveň pripomína, že pokiaľ je zápas označený ako rizikový, tresty pre výtržníkov sa zvyšujú na dvojnásobok.
Ukrajina hráva od začiatku ruskej invázie na jej územie svoje „domáce" zápasy v zahraničí, najčastejšie v Poľsku. V piatok odohrala v Trnave zápas so Severným Írskom, ktorý prehrala 0:3. Tento zápas však nebol označený za rizikový.
Zdroj: SITA.sk - Trnava sa pripravuje na rizikový futbalový zápas, polícia prijme zvýšené opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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