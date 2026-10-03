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03. októbra 2026

Trnava sa pripravuje na rizikový futbalový zápas, polícia prijme zvýšené opatrenia


Tagy: Bezpečnostné opatrenia futbalový zápas

Na nevyhnutný čas uzatvoria Kollárovu ulicu od svetelnej križovatky pri železničnej stanici až po Hlbokú ulicu. Futbalová reprezentácia Ukrajiny bude hrať v pondelok 5. októbra ...



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lopta futbal 676x443 3.10.2026 (SITA.sk) - Na nevyhnutný čas uzatvoria Kollárovu ulicu od svetelnej križovatky pri železničnej stanici až po Hlbokú ulicu.


Futbalová reprezentácia Ukrajiny bude hrať v pondelok 5. októbra o 20:45 na Štadióne Antona Malatinského v Trnave s Maďarskom zápas B-divízie Ligy národov, ktorý bol organizátorom označený za rizikový. V meste, predovšetkým v okolí štadióna, bude nasadený zvýšený počet policajtov.

Ich úlohou bude dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku a na bezpečnosť obyvateľov, ako aj samotných návštevníkov futbalového zápasu. Na nevyhnutný čas uzatvoria Kollárovu ulicu od svetelnej križovatky pri železničnej stanici až po Hlbokú ulicu.

„Policajti budú v pondelok z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku, uzatvárať Kollárovu ulicu v Trnave, a to približne od 18:00 do ukončenia bezpečnostných opatrení. Samotný čas uzávery sa môže meniť v závislosti od vývoja bezpečnostnej situácie. Kollárova ulica bude uzavretá od svetelnej križovatky s Hospodárskou a Dohnányho až po križovatku s ulicou Hlboká,“ informovala o opatreniach Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Polícia zároveň pripomína, že pokiaľ je zápas označený ako rizikový, tresty pre výtržníkov sa zvyšujú na dvojnásobok.

Ukrajina hráva od začiatku ruskej invázie na jej územie svoje „domáce" zápasy v zahraničí, najčastejšie v Poľsku. V piatok odohrala v Trnave zápas so Severným Írskom, ktorý prehrala 0:3. Tento zápas však nebol označený za rizikový.


Zdroj: SITA.sk - Trnava sa pripravuje na rizikový futbalový zápas, polícia prijme zvýšené opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnostné opatrenia futbalový zápas
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