28. septembra 2025

Šimko: Prevládajú názory, že keď už ísť do racionalizácie počtu mestských častí Košíc, tak ísť do počtu štyri – VIDEO


Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Luník IX Novela zákona Samospráva

Prevládajú názory, že keď už ísť do racionalizácie počtu mestských častí Košíc, tak ísť do počtu štyri, čiže podľa okresov. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol poslanec parlamentu



poslanec igor simko hlas sd pocas rozhovoru pre agenturu sita 676x380 28.9.2025 (SITA.sk) - Prevládajú názory, že keď už ísť do racionalizácie počtu mestských častí Košíc, tak ísť do počtu štyri, čiže podľa okresov. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol poslanec parlamentu Igor Šimko (Hlas-SD), ktorý spolu so svojím poslaneckým kolegom Andrejom Sitkárom (Smer-SD, je aj poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach) predložili do Národnej rady SR návrh na zmenu zákona o meste Košice.


Návrh by mal priniesť viac mestských poslancov aj tretieho viceprimátora. Poslanci už v minulosti avizovali zámer optimalizovať počet mestských častí (MČ), ich návrh hovoril o šiestich MČ, pričom štyri by kopírovali okresy Košice I až Košice IV. Okrem nich by samostatnými MČ mohli byť Staré Mesto a Luník IX.

Spolupráca s mestom a samosprávou


Ako Šimko ďalej uviedol v rozhovore, návrh počtu mestských častí prinesú do parlamentu medzi prvým a druhým čítaním. „Chceme sa zladiť aj s mestom Košice,“ zdôraznil. Dodal, že so samosprávou komunikujú, v novele majú aj viaceré návrhy na veci, ktoré by mesto chcelo spružniť v aktuálnom zákone.




Poslanec zdôraznil, že o predloženom návrhu dlhodobo diskutovali, či už so samotným mestom, ale aj s Radou starostov či mestskou radou. Spomenul i verejnú diskusiu s politológmi, kde boli prítomní viacerí starostovia mestských častí. Novela zákona navrhuje zvýšenie počtu mestských poslancov zo súčasných 41 na 51. Šimko to zdôvodňuje tým, že v súčasnosti nedisponujú všetky mestské časti zastúpením v mestskom zastupiteľstve. Týka sa to najmä malých mestských častí.

„Predstavte si, že tí občania z malých mestských častí sa cítia byť diskriminovaní,“ pokračoval. Priblížil tiež, že so svojimi kolegami si urobili petíciu, ktorú využili najmä na to, aby navnímali názory ľudí. „Je veľmi dobé, že sme to urobili, pretože sme zistili iný pohľad, aj na ten čas realizácie,“ podotkol.

Termín realizácie a náklady na chod častí


Šimko vysvetlil, že pôvodne to chceli stihnúť do roku 2026. Od ľudí často počúvali názor, že im obyvateľom menších mestských častí chýba zástupca v mestskom zastupiteľstve. Šimko tiež poukázal na náklady na chod jednotlivých mestských častí, kde je potrebné zaplatiť zamestnancov, úradovní či odmeny pre starostov a poslancov. Podľa jeho slov ide o sumu 8,7 milióna eur. „To sú obrovské peniaze, kde sa dá ušetriť," prízvukoval.



Šimko zdôraznil, že ich návrh počíta s tým, že jednotlivé mestské časti si zachovajú svoju identitu či erb. „Do konca, oproti dnešku, bude mať svojho poslanca v zastupiteľstve," podotkol. Náklady na poslancov v mestskom parlamente by sa ale podľa jeho slov mali znížiť tak, aby neprevyšovali dnešný rozpočet.

Úloha nového viceprimátora


„Učiníme zadosť demokracii, na druhej strane nemíňame viac peňazí. Manažérsky ukotvíme človeka, ktorý má mať cieľ šetriť. Bude mať za úlohu nakladať s analýzou, ktorú mesto Košice dalo vyhotoviť univerzitám,“ dodal v súvislosti s návrhom na ďalšieho viceprimátora mesta (mesto si objednalo analýzu u univerzít, ktorá by mala určiť optimálny model samosprávy - pozn. SITA).



Šimko spomenul aj otázky prijímania eurofondov či úvery, ktoré mestské časti majú. „To všetko treba právne vyčistiť,“ poukázal s tým, že aj to by mala byť úloha ďalšieho viceprimátora. Súčasné úradovne by podľa jeho slov mohli ostať, aby samospráva bola bližšie k ľuďom.

>>> Celý rozhovor s Igorom Šimkom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Šimko: Prevládajú názory, že keď už ísť do racionalizácie počtu mestských častí Košíc, tak ísť do počtu štyri – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

