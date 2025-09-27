|
Sobota 27.9.2025
|
27. septembra 2025
Šimko súhlasí so zmrazením platov poslancov. Budú aj podliehať špeciálnemu zdaneniu, podotkol – VIDEO
Dávame odpoveď aj na to, že keď sa štátu nedarí, politici si majú siahnuť na svoj komfort. V rozhovore pre agentúru SITA to skonštatoval poslanec Národnej Rady (NR) ...
Zdieľať
27.9.2025 (SITA.sk) - Dávame odpoveď aj na to, že keď sa štátu nedarí, politici si majú siahnuť na svoj komfort. V rozhovore pre agentúru SITA to skonštatoval poslanec Národnej Rady (NR) SR Igor Šimko zo strany Hlas-SD pri téme konsolidácie verejných financií.
Pripomenul, že v jeho domovskej strane už tému zmrazovania platov poslancov, a de facto aj zníženia nákladov pre štát otvorili, keďže ľudia majú to vnímanie, že politici by si mali siahnuť na svoj komfort. "Ja s tým plne súhlasím," poznamenal.
Šimko tiež spomenul, že mnohí poslanci zo svojich platov poskytujú niekoľko stoviek eur mesačne na charitatívne účely, či pre rodiny, ktoré to potrebujú.
"Samozrejme, sme pripravení zmraziť si platy, pretože tie sa automaticky valorizujú podľa výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve," uviedol, podotýkajúc, že tiež budú podliehať špeciálnemu zdaneniu pre lepšie zarábajúcich. "No a v neposlednom rade je to okolo 2 600 eur ročne, o ktoré prídeme oproti dnešku," zdôraznil.
Na margo možnosti prepúšťania v štátnej správe poslanec vyjadril názor, že prepúšťanie ľudí nikdy nie je dobré, ani populárne. "Avšak, keď si to vyžaduje nejaké opatrenie na úrovni štátu, tak viete, opozícia nám hovorí ‚šetrite na sebe, šetrite na chode štátu na ministerstvách‛. Tak my nereflektujeme len na nich, to je prirodzený spôsob ako znižovať náklady na ministerstvo," ozrejmil.
Zdôraznil tiež, že sa znižujú náklady na zahraničné cesty či dopravu poslancov. Osobne je s tým stotožnený. "Načo vyhadzovať peniaze, keď sa dá niečo urobiť online? Načo letenky za tisíce eur?" spytoval sa.
Poslanec považuje za potrebné, aby hospodárstvo fungovalo vyvážene. "Nemôžeme extrémne zaťažiť nejakú skupinu do vysokej miery. Treba to držať na úrovni, ktorá je znesiteľná aj pre štát, aj pre toho, kto podniká, kto chce prinášať inovácie," vravel Šimko.
Akcentoval ale, že je potrebné bojovať aj proti podvodom, kde sa strácajú peniaze. "Nikto tu nechce likvidovať živnostníkov, ani ich neúmerne zaťažiť," prízvukoval v súvislosti s plánovaným zvyšovaním odvodov pre túto skupinu, ktoré prináša najnovší konsolidačný balíček.
Podotkol ale, že každá skupina nejakého počtu ľudí podľa početnosti je vyhodnotená rezortom financií, čo je pre nich znesiteľné. Zdôraznil tiež, že nové opatrenia priniesol minister financií Ladislav Kamenický, a je presvedčený, že ak by neboli sociálne citlivé, viedlo by to k prepadu životnej úrovne na Slovensku.
>>> Celý rozhovor s Igorom Šimkom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Šimko súhlasí so zmrazením platov poslancov. Budú aj podliehať špeciálnemu zdaneniu, podotkol – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
