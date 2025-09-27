Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 27.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Cyprián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. septembra 2025

Šimko súhlasí so zmrazením platov poslancov. Budú aj podliehať špeciálnemu zdaneniu, podotkol – VIDEO


Tagy: konsolidácia verejných financií Platy poslancov poslanec Národnej rady SR Štátna správa

Dávame odpoveď aj na to, že keď sa štátu nedarí, politici si majú siahnuť na svoj komfort. V rozhovore pre agentúru SITA to skonštatoval poslanec Národnej Rady (NR) ...



Zdieľať
simkov 676x459 27.9.2025 (SITA.sk) - Dávame odpoveď aj na to, že keď sa štátu nedarí, politici si majú siahnuť na svoj komfort. V rozhovore pre agentúru SITA to skonštatoval poslanec Národnej Rady (NR) SR Igor Šimko zo strany Hlas-SD pri téme konsolidácie verejných financií.


Pripomenul, že v jeho domovskej strane už tému zmrazovania platov poslancov, a de facto aj zníženia nákladov pre štát otvorili, keďže ľudia majú to vnímanie, že politici by si mali siahnuť na svoj komfort. "Ja s tým plne súhlasím," poznamenal.

Niekoľko stoviek eur na charitatívne účely


Šimko tiež spomenul, že mnohí poslanci zo svojich platov poskytujú niekoľko stoviek eur mesačne na charitatívne účely, či pre rodiny, ktoré to potrebujú.

"Samozrejme, sme pripravení zmraziť si platy, pretože tie sa automaticky valorizujú podľa výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve," uviedol, podotýkajúc, že tiež budú podliehať špeciálnemu zdaneniu pre lepšie zarábajúcich. "No a v neposlednom rade je to okolo 2 600 eur ročne, o ktoré prídeme oproti dnešku," zdôraznil.



Prepúšťanie v štátnej správe


Na margo možnosti prepúšťania v štátnej správe poslanec vyjadril názor, že prepúšťanie ľudí nikdy nie je dobré, ani populárne. "Avšak, keď si to vyžaduje nejaké opatrenie na úrovni štátu, tak viete, opozícia nám hovorí ‚šetrite na sebe, šetrite na chode štátu na ministerstvách‛. Tak my nereflektujeme len na nich, to je prirodzený spôsob ako znižovať náklady na ministerstvo," ozrejmil.

Zdôraznil tiež, že sa znižujú náklady na zahraničné cesty či dopravu poslancov. Osobne je s tým stotožnený. "Načo vyhadzovať peniaze, keď sa dá niečo urobiť online? Načo letenky za tisíce eur?" spytoval sa.

Poslanec považuje za potrebné, aby hospodárstvo fungovalo vyvážene. "Nemôžeme extrémne zaťažiť nejakú skupinu do vysokej miery. Treba to držať na úrovni, ktorá je znesiteľná aj pre štát, aj pre toho, kto podniká, kto chce prinášať inovácie," vravel Šimko.


Potrebné je bojovať aj proti podvodom


Akcentoval ale, že je potrebné bojovať aj proti podvodom, kde sa strácajú peniaze. "Nikto tu nechce likvidovať živnostníkov, ani ich neúmerne zaťažiť," prízvukoval v súvislosti s plánovaným zvyšovaním odvodov pre túto skupinu, ktoré prináša najnovší konsolidačný balíček.

Podotkol ale, že každá skupina nejakého počtu ľudí podľa početnosti je vyhodnotená rezortom financií, čo je pre nich znesiteľné. Zdôraznil tiež, že nové opatrenia priniesol minister financií Ladislav Kamenický, a je presvedčený, že ak by neboli sociálne citlivé, viedlo by to k prepadu životnej úrovne na Slovensku.

>>> Celý rozhovor s Igorom Šimkom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Šimko súhlasí so zmrazením platov poslancov. Budú aj podliehať špeciálnemu zdaneniu, podotkol – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: konsolidácia verejných financií Platy poslancov poslanec Národnej rady SR Štátna správa
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ak z Maďarska opäť priletia drony, armáda zasiahne, vyhlásil Zelenskyj
<< predchádzajúci článok
V Srbsku zatkli dvojicu cvičiacu ľudí na boj proti moldavskej polícii

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 