 Sobota 27.9.2025
 Zo zahraničia

27. septembra 2025

V Srbsku zatkli dvojicu cvičiacu ľudí na boj proti moldavskej polícii


Srbská polícia v piatok zatkla dvoch ľudí obvinených z uskutočňovania „bojovo-taktického výcviku“ potenciálnych demonštrantov pred moldavskými parlamentnými voľbami, ktoré sa konajú tento víkend. ...



gettyimages 1368379438 676x451 27.9.2025 (SITA.sk) - Srbská polícia v piatok zatkla dvoch ľudí obvinených z uskutočňovania „bojovo-taktického výcviku“ potenciálnych demonštrantov pred moldavskými parlamentnými voľbami, ktoré sa konajú tento víkend. Zatknutie v Srbsku nasledovalo po tom, ako moldavská prezidentka Maia Sanduová obvinila Rusko z platenia „stoviek ľudí“ za destabilizáciu krajiny pred voľbami.


Dvojicu identifikovanú iba iniciálami mien a rokom narodenia obvinili z organizovania a financovania protipolicajného výcviku neďaleko západosrbského mesta Loznica.

Výcvik sa konal od 16. júla do 12. septembra pre 150 až 170 štátnych príslušníkov Moldavska a Rumunska,“ uviedla polícia vo vyhlásení.

Srbská polícia dodala, že počas prehliadky bytu podozrivých zaistila notebooky, mobilné telefóny a rádiofrekvenčné sledovacie zariadenie, pričom u jedného podozrivého bola nájdená aj pištoľ. Očakáva sa, že budú obvinení z organizovania účasti na vojne alebo ozbrojenom konflikte v cudzom štáte.


Zdroj: SITA.sk - V Srbsku zatkli dvojicu cvičiacu ľudí na boj proti moldavskej polícii © SITA Všetky práva vyhradené.

