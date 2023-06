Šimko: V boji s nelegálnou migráciou je potrebná solidarita pri ochrane schengenskej hranice (video+foto)

Hybridné hrozby a dezinformácie

Sloboda a bezpečný život

29.6.2023 (SITA.sk) - V rámci boja proti nelegálnej migrácii je potrebná solidarita pri ochrane vonkajších schengenských hraníc. Ako na tlačovej besede povedal minister vnútra Ivan Šimko , zhodli sa na tom na štvrtkovom rokovaní v Bratislave zástupcovia rezortov vnútra Vyšehradskej skupiny (V4) a Rakúska."Tam vidíme kľúč k tomu, aby sa situácia s nelegálnou migráciou, predovšetkým tou sekundárnou – tranzitnou, ktorej čelia naše krajiny, zlepšila," povedal minister.Zároveň doplnil, že v oblasti migrácie sa často prijímanú aj opatrenia, ktoré majú predovšetkým politický význam. Podľa neho však význam majú len také opatrenia, ktoré sú efektívne a prinášajú reálne zlepšenie bezpečnostnej situácie.Témou stretnutia podľa Šimka boli aj hybridné hrozby a šírenie dezinformácií."Skonštatovali sme, že to nie je nová téma – propaganda a využívanie úmyselných nepravdivých informácií predovšetkým na politický prospech," uviedol Šimko.Novinkou sú však podľa neho rôzne technické prostriedky, ktorými sa môžu dezinformácie šíriť."V tomto smere sme skonštatovali, že naše krajiny a Európska únia má dobre vytýčené ciele, len na to, bohužiaľ, nemá ešte účinné nástroje," skonštatoval minister vnútra as tým, že je potrebné takéto nástroje hľadať a prijať."A je treba predovšetkým nájsť isté vyváženie medzi dvoma veľmi dôležitými hodnotami, ktoré v spoločnosti potrebujeme a to je na jednej strane sloboda a na druhej strane bezpečný život ľudí," dodal Šimko.