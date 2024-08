Šimkovičová a Susko sa nikdy nemali stať ministrami, Šimečka považuje prístup koalície za škandalózny (video)

Neprišla ani ministerka Šimkovičová

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Stúpajú počty krádeží v obchodoch

20.8.2024 (SITA.sk) - Martina Šimkovičová SNS ) a Boris Susko Smer-SD ) sa nikdy nemalo stať ministrami. Vyhlásil to predseda hnutia a podpredseda parlamentu Michal Šimečka na tlačovej besede po utorkových neúspešných pokusoch otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu k odvolávaniu ministerky kultúry a ministra spravodlivosti.„Považujem za škandalózne, ako vládna koalícia pristúpila k týmto mimoriadnym schôdzam. Ja rozumiem, že je leto, že vládni poslanci potrebujú byť na dovolenke, ale oni sú platení za svoju prácu. To, že neprišli poslanci koalície na odvolávanie ich ministrov, aby ich bránili a predkladali argumenty, sa nestáva bežne,“ uviedol Šimečka s tým, že vždy keď sa odvolávali ministri, tak sa schôdza otvorila.Ako zdôraznil, na schôdzu neprišla ani ministerka Šimkovičová, čo predseda PS považuje za pohŕdanie Národnou radou (NR) SR , a tiež všetkými voličmi.„Susko a Šimkovičová za necelý rok vo funkcii ukázali, že sú absolútne nespôsobilí spravovať svoje rezorty. Stratili dôveru odbornej, ale aj veľkej časti laickej verejnosti, a ukázali, že sa nikdy nemali stať ministrami,“ vyhlásil Šimečka a pokračoval, že pokiaľ ide o ministra spravodlivosti, tak namiesto toho, aby dbal na spravodlivosť a záujmy všetkých ľudí, tak dohliada iba na záujmy ľudí blízkych Smeru.„Nedávno úplne na hulváta vytiahol z basy právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý zametal kauzy Smeru,“ pripomenul Šimečka a pokračoval, že Susko pretlačil novelu Trestného zákona , ktorú opozícia nazvala promafiánskym balíčkom, pretože vychádza v ústrety zlodejom, mafiánom a kriminálnikom.„Vychádzajú na povrch informácie, že stúpajú počty krádeží v obchodoch. Keď vám za to, že ukradnete niečo v hodnote 700 eur hrozí priestupok a pokuta 300 eur, tak sa nečudujem, že rastú počty krádeží, a že sú ľudia motivovaní kradnúť,“ podotkol Šimečka s tým, že sa potvrdzuje ich tvrdenie, že novela Trestného zákona poškodí bezpečnosť všetkých ľudí na Slovensku, okrem pár vyvolených zo Smeru.Ministerka kulúry Šimkovičová sa podľa PS za necelý rok tiež ukázala ako nekompetentná a ľudsky neschopná viesť rezort kultúry.„Poštvala proti sebe celú kultúrnu obec a likviduje národné inštitúcie. Spolu s úradníkom ministerstva kultúry Lukášom Machalom cenzurujú ľudí, kádrujú a útočia na všetkých okolo seba, najmä na kultúrnu obec,“ dodal Šimečka.