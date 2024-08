Susko a Šimkovičová sú podľa SaS hanbou koalície, neexistuje pre nich spravodlivosť ani slobodné zmýšľanie (video)

Národniarka Šimkovičová plače

Ľudia sa boja o majetky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Susko išiel za hranicu

Nikto nevystúpil na obhajobu Šimkovičovej

20.8.2024 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Boris Susko (SaS) a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sú hanbou koalície, neexistuje pre nich spravodlivosť, demokracia ani slobodné zmýšľanie.Uviedol to v utorok predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling na tlačovej besede po neúspešnom pokuse o otvorenie mimoriadnych schôdzí , ktoré iniciovali opozičné strany so snahou odvolať týchto ministrov.Ďalší pokus o otvorenie schôdzí bude v stredu. Gröhling poukázal na to, že počet krádeží vplyvom schválenej novely Trestného zákona narastá a Boris Susko sa namiesto na stranu ľudí stavia na stranu trestne stíhaných osôb, čo dokázal aj prepustením právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika na slobodu.„Národniarka Šimkovičová plače, že nemôže bývať v Rakúsku. Prezentuje sa ako fanúšička tradičných hodnôt a nevie rozdiel medzi božími prikázaniami a prísloviami,“ povedal.Poslanec Alojz Hlina dodal, že len tri týždne sú v platnosti zmeny v Trestnom zákone a obchodný reťazec Billa už hlási, že počet krádeží vzrástol. „Bude sa kradnúť a bude sa kradnúť veľa. Je to spôsobené tým, že sa novela prijala v tej podobe, ako sa prijala. Bude to veľmi zlé pre ľudí,“ myslí si Hlina.Bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) dodala, že minister spravodlivosti sa spreneveril justícii, rozložil kľúčové inštitúcie na boj proti korupcii, šikanuje sudcov a presadil novelu Trestného zákona bez akejkoľvek analýzy jej dopadov.„Ľudia sa boja o svoje majetky. Novela je nastavená tak, že dáva priechod zločinnosti a krádežiam,“ povedala Kolíková. Poslankyňa odmieta Suskov argument, že aj ona ako ministerka prepustila odsúdených.„Skrývať sa teraz za tým, či bol prípad prepustenia Dušana Kováčika v niečom podobný s nejakými prípadmi z minulosti, je hrubou klamlivou zástierkou,“ povedala. Ako vysvetlila, ako ministerka dala pokyn k prepusteniu v dvoch prípadoch, pretože bolo jasné, že výpočet trestu je v rozpore so zákonom.„Súd zjavne pozabudol, že v prípade mladistvého má byť trest nižší o polovicu. Druhý prípad bol rovnaký a bol zle napočítaný trest. Boli to technicky jasné prípady,“ hovorí Kolíková, ktorá trvá na tom, že rozhodnutie Borisa Suska o prepustení bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika je bezprecedentné.Susko podľa nej išiel za hranicu a svojvoľne spochybňuje právoplatné rozhodovanie súdov. V prípade avizovaného Lex atentát II sa Kolíková obáva, že policajné zložky budú môcť zasahovať do priebehu zhromaždení spôsobom, ktorý bude za hranicou.Poslanec SaS René Parák uviedol, že Martina Šimkovičová sa nikdy nemala stať ministerkou kultúry, ale ani političkou, pretože jej k tomu chýba základné osobnostné vybavenie. Zdôraznil, že kultúrna obec sa vyjadrila veľmi jasne v petíciách až dvakrát, že ministerka nemá vo svojej funkcii čo robiť.„Nevideli sme v parlamente nikoho z koalície, ktorý by sa odvážil vystúpiť na obhajobu krokov ministerky. Je to jasným znakom toho, že jej pôsobenie je neobhájiteľné,“ povedal.V prípade víkendového incidentu, pri ktorom štátny tajomník envirorezortu Štefan Kuffa prerušil divadelné predstavenie, pretože usúdil, že nie je vhodné pre maloletých divákov, sa podľa neho mala Šimkovičová postaviť na stranu svojich ľudí z kultúry a ospravedlniť sa im. Ona sa však postavila na stranu svojho spolustraníka Kuffu.