Nedeľa 8.2.2026
08. februára 2026
Šimkovičová absolvovala pracovnú návštevu Maďarska, s Machalom sa zúčastnili na otvorení osláv – FOTO
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) absolvovala v uplynulých dňoch pracovnú návštevu ...
8.2.2026 (SITA.sk) - Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) absolvovala v uplynulých dňoch pracovnú návštevu Maďarska. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, šéfka rezortu kultúry v piatok a sobotu 6. a 7. februára 2026 navštívila Budapešť a Békešskú Čabu.
„V rámci programu v Budapešti sa ministerka kultúry SR stretla s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Maďarsku Pavlom Pavlisom a navštívila Slovenský inštitút v Budapešti, kde ju privítala riaditeľka inštitútu Eva Ivančová. Ministerka si prezrela priestory inštitúcie a aktuálnu výstavu," uviedla Demková.
Doplnila, že hlavný program pracovnej návštevy pokračoval v sobotu 7. februára 2026 v Békešskej Čabe. Šimkovičová a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala sa tu zúčastnili na slávnostnom otvorení osláv 30. výročia založenia Domu slovenskej kultúry.
Na podujatí boli prítomní aj predstavitelia slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, slovenských inštitúcií a zástupcovia maďarskej štátnej správy. Ministerka predniesla príhovor, v ktorom zdôraznila význam Domu slovenskej kultúry pre zachovanie národnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku.
„Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe už tridsať rokov predstavuje živé srdce slovenskej kultúry, jazyka a identity Slovákov žijúcich v Maďarsku. Nie je len budovou, ale symbolom vytrvalosti, spolupatričnosti a hlbokého vzťahu k slovenským koreňom. Slovenská republika vníma našich krajanov v zahraničí ako neoddeliteľnú súčasť národného spoločenstva a podpora ich kultúrnej identity, jazyka a tradícií patrí medzi naše priority,“ uviedla Šimkovičová.
Predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püski-Liker vyzdvihol historickú kontinuitu a vytrvalosť slovenskej komunity na Dolnej zemi. „Naša história na tejto dolnozemskej rovine sa píše už viac ako tristo rokov. Naši predkovia svojou vytrvalosťou vybudovali mesto z blata a rákosia, ktoré Jozef Škultéty trefne prirovnal k slovenskému Bostonu – symbolu sily, nezávislosti a nového začiatku. Boli časy, keď byť Čabaňom a Slovákom si vyžadovalo odvahu. Ale sme tu. Prežili sme,“ skonštatoval.
V rámci slávnostného otvorenia osláv sa šéfka slovenského rezortu kultúry stretla so štátnou tajomníčkou Ministerstva kultúry a inovácií Maďarska Magdolnou Závogyán, taktiež so štátnym tajomníkom Úradu predsedu vlády Maďarska pre cirkevné a národnostné vzťahy Miklósom Soltészom, a rovnako aj s predstaviteľmi slovenskej komunity a verejného života.
„Medzi prítomnými hosťami boli Richard Kmeť, generálny konzul Slovenskej republiky, Alžbeta Hollerová-Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy, Dagmar Repčeková, predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Péter Szarvas, primátor župného mesta Békešská Čaba," informuje Demková. Doplnila, že v rámci programu boli tiež slávnostne odovzdané obnovené priestory Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, vrátane prestrihnutia slávnostnej stuhy.
Šimkovičová sa počas svojho pracovného programu vyjadrila aj k významu systematickej podpory slovenskej komunity v Maďarsku a k významu spolupráce medzi obomi krajinami pri zachovávaní kultúrnej identity. „Komunita Slovákov, ktorá si zachovala svoju identitu, sa môže slobodne rozvíjať vďaka našej podpore, ale aj podpore súčasnej vlády Maďarskej republiky. Aj zrekonštruovaný Dom slovenskej kultúry, životaschopné umelecké telesá Boleráz, Komlós, Lipa, Zelený veniec a množstvo kultúrnych podujatí sú toho jasným svedectvom," uviedla, zdôrazňujúc, že je našou povinnosťou túto kultúrnu identitu finančne aj morálne naďalej podporovať.
Pracovná návšteva cielila na podporu kultúrnej spolupráce a zachovanie kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku. Cieľom tiež bolo posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi štátmi v kultúrnej oblasti.
