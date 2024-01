Šimkovičová avizuje, že už nebudú poskytovať dotácie na „školenia mládeže na sexualizovanú šou LGBTI“

Akcia je Šimkovičovej proti srsti

Na LGBTI témach sa bude šetriť

Organizácia supluje štát pri ochrane ľudských práv

13.1.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR už nebude poskytovať dotácie na „školenia mládeže na sexualizovanú šou LGBTI organizovanú mimovládkou". Avizuje to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka Slovenskej národnej strany ).Ministerkine vyjadrenie by sa malo týkať Drag workshopu, ktorý by sa mal konať na sklonku januára v Košiciach. Podľa nej ide o workshop sponzorovaný Európskou úniou , ale aj Slovenskom.Šimkovičová podotkla, že by danú akciu, ktorá je jej proti srsti, možno i prešla bez povšimnutia. „Lenže sa ukázalo, že na projekte sa zúčastňuje aj slovenská LGBTI mimovládka Saplinq, ktorá získala v minulom roku dotáciu z ministerstva kultúry 10-tisíc eur, z Fondu na podporu umenia najskôr 12-tisíc, potom 8-tisíc a 5-tisíc eur. Z ministerstva školstva - Národného inštitútu vzdelávania a mládeže dostali organizátori Drag workshopu dve finančné tranže - spolu vo výške 336-tisíc eur," tvrdí Šimkovičová a dodáva, že sú tam i ďalší štátni aj verejní podporovatelia.„Zaujímalo by ma, čo na podporu tejto mimovládky hovoria samotní Košičania. Mesto Košice im poskytlo 5-tisíc eur, pritom už 1. decembra kvôli akútnemu nedostatku financií vstúpilo oficiálne do krízového režimu a ak nezdvihne dane, hrozí mu nútená správa," poznamenala šéfka rezortu kultúry.Uviedla, že na to upozorňuje z dôvodu, že verejné financie sú v zlom stave a samosprávy majú existenčné problémy, konsoliduje sa a škrty sa robia, kde sa dá.„A preto chcem dopredu verejnosti oznámiť, že na takýto druh školenia mládeže na sexualizovanú šou LGBTI organizovanú mimovládkou už nebude rezort kultúry vynakladať peniaze daňových poplatníkov. Len aby sa dopredu vedelo," ohlásila ministerka.Dodala, že to vraví prv, než sa zdvihne vlna nenávisti a hrubosti na sociálnych sieťach. „Takže na produkciu Pride-ov, školenia mládeže a aktivistov v LGBTI témach po školách a baroch bude ministerstvo kultúry, tak ako v iných oblastiach, šetriť. Hádam tento druh v úvodzovkách umenia prežije aj bez štátnych dotácií," povedala Šimkovičová.Na ministerkine slová zareagovala samotná organizácia Saplinq. Voči Šimkovičovej vyjadreniam, ktoré podľa nich zosmiešňujú a zľahčujú ich kultúrne a vzdelávacie aktivity, sa organizácia rázne ohradila. V stanovisku ministerky, ktorá naznačila pozastavenie akejkoľvek podpory pre LGBTI+, tiež vnímajú pokus o cenzúru a diskrimináciu.„Sme znechutení a znechutené, že predstaviteľka ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky verejne zaútočí na konkrétnu menšinu a konkrétnu mimovládnu organizáciu, s ktorou doteraz orgány štátnej správy nemali žiadny problém ani v hľadiska serióznosti spolupráce, ani z hľadiska transparentnosti, ani v hľadiska kvality realizovaných projektov. To, že sa niečo pani ministerke nepáči, nemôže byť predsa jediným kritériom, čo bude štát podporovať, a čo nie,” vraví riaditeľ organizácie Saplinq Róbert Furiel. Dodal, že Šimkovičovej vyjadrenie považujú za poburujúce.Organizácia uviedla, že už 12 rokov suplujú štát pri ochrane i obrane ľudských práv LGBTI+ osôb. „Sme najväčšia organizácia, ktorá sa venuje kvír ľuďom a témam na Slovensku, v roku 2023 sme mali 37 spolupracovníkov a spolupracovníčok. Zdroje na činnosť získavame z mnohých zdrojov, veľkú časť tvoria úspešné žiadosti v otvorených, transparentných a verejných grantových výzvach štátnych a verejných inštitúcií, aj ministerstva kultúry. Našu prácu podporujú aj desiatky darcov a darkýň, či súkromné nadácie,” vymenúva Furiel.Organizácia tiež prevádzkuje poradenské a komunitné centrum Prizma a je i organizátorom festivalu PRIDE Košice. Prostredníctvom Erazmus+ tiež každý rok vyškolia stovky pracovníkov a pracovníčok s mládežou po celej Európe.„Organizujeme kampaň Dúhová stužka, ktorou prinášame dúhu do verejného priestoru a podporujeme iné slovenské kvír organizácie. Informujeme o stave LGBTI+ práv na Slovensku medzinárodné inštitúcie a organizácie, ktorých sme členskou organizáciou. Sme vďační a vďačné za podporu zo zdrojov Európskej únie, ktorá obranu svojich hodnôt, vrátane rovnosti pre všetkých a zákazu diskriminácie, pretavuje aj do konkrétnych činov. Vďaka tomu máme stále nádej, že sa zo Slovenska raz stane krajina, ktorá bude naozaj pre všetkých. Dovtedy budeme nezlomne čeliť aj takýmto neférovým útokom, aké včera predviedla pani ministerka kultúry,” uzatvára Furiel.