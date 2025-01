Šimkovičová obviňuje hercov SND z obťažovania divákov čítaním vyjadrení po predstaveniach, tieto „výlevy“ podľa nej nie sú ich vlastné

Podľa Šimkovičovej ide o aktivity riadené zo zahraničia

Podpísanie Etického kódexu

22.1.2025 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) obviňuje hercov Slovenského národného divadla (SND) z obťažovania divákov čítaním vyjadrení po predstaveniach. Tieto „výlevy" ale podľa ministerky nie sú ich vlastné, tvrdí, že pre hercov ich píšu aktivisti z mimovládnych organizácií.„Slúžia cudzím, čítajú, čo im dajú do ruky a tvária sa pritom ako slobodné bytosti s vlastnými názormi a postojmi. Rozprávajú čosi o cenzúre, konci demokracie, ohrození kultúry - bez akýchkoľvek faktov. Slúžia tak pritom za každého režimu," napísala Šimkovičová na sociálnej sieti.Zároveň podľa nej napriek tomu, že hovoria o slobode a demokracii, neakceptujú vôľu ľudu, ktorý rozhodol v slobodných voľbách.„Chceli by robiť prevrat na ulici alebo na javisku. Hŕstka chce rozkázať národu, ako má žiť a čo si má myslieť," píše ďalej šéfka rezortu kultúry, odkazujúc na utajovanú správu, ktorú v utorok 21. januára v parlamente čítal predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) v rámci schôdze k vysloveniu nedôvery jeho vláde. Šimkovičová vyjadrila názor, že aktivity hercov patria medzi koordinované aktivity riadené zo zahraničia.„Výsledkom má byť zvrhnutie súčasnej demokraticky zvolenej vlády. Opakujem, že toto všetko robia premyslene a s jasným zámerom, majúc pritom falošne na perách slová ako demokracia a sloboda," tvrdí ďalej ministerka.Šimkovičová ďalej pripomenula, že herci SND sú platení zo štátnych peňazí a platy z prostriedkov štátu im podľa nej neprekážajú. Podotkla tiež, že iní zamestnanci SND, napríklad operní či baletní umelci, alebo členovia orchestra takéto vyjadrenia diváctvu po predstaveniach nečítajú.„Paradoxom je, že títo herci museli svojho času pod nátlakom podpísať Etický kódex, ktorý si vymyslel Matej Drlička , s čím aj mali veľký problém. Nakoniec sa však podvolili a podpísali. Etický kódex pritom obsahoval aj zákaz vyjadrovania sa k politike. Po svojom odvolaní však práve ten istý Drlička burcoval svojich bývalých podriadených, aby sa k politike vyjadrovali. A to nielen mimo divadla ale dokonca priamo pred predstaveniami," píše ďalej ministerka. Dodala, že ide o hercov, ktorí si zarábajú aj hraním v televíznych seriáloch, a tiež vo verejnoprávnej televízii.