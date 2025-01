Vláda ako eštebáci špicľuje podľa Matoviča občianskych aktivistov. Vyzval Pellegriniho, aby odvolal šéfa SIS Gašpara – VIDEO

Obrátia sa na Ursulu von der Leyen

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR k vysloveniu nedôvery sa v utorok 21. januára sa mala na žiadosť premiéra Fica uskutočniť v utajenom režime. Predseda vlády to zdôvodnil tým, že v rozprave bude uvádzať veci, ktoré tvoria predmet utajovaných skutočností so stupňom utajenia dôverné.



Fico konkrétne prečítal správu z dielne Slovenskej informačnej služby. Podľa nej má tajná služba k dispozícii závažné informácie o dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia Slovenskej republiky. Následne opozícia návrh na vyslovenie nedôvery stiahla, keďže rokovať o vyslovení nedôvery vláde Roberta Fica sa malo neverejne.



Vo štvrtok tri opozičné strany - hnutie Progresívne Slovensko, strana Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratické hnutie, odovzdali do parlamentu ďalší návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu vlády.





22.1.2025 (SITA.sk) - Líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby odvolal Pavla Gašpara z čela Slovenskej informačnej služby (SIS) Ako Matovič zdôraznil vo vyhlásení, tajná služba pod vedením Gašpara tajne sleduje občianskych aktivistov, pretože si dovolili vysloviť iný názor.„Vláda ako eštebáci špicľuje občianskych aktivistov, hrabe sa v súkromných správach a e-mailoch občanov kvôli jednej správe, ktorú vygenerovala umelá inteligencia," povedal Matovič. Zároveň pripomenul, že otec Pavla Gašpara, podpredseda parlamentu za Smer-SD Tibor Gašpar , priznal, že tajná správa, ktorú predseda vlády Robert Fico čítal na mimoriadnej schôdzi parlamentu, bola založená na odposluchoch, a teda deje sa odpočúvanie opozície a desiatky občianskych aktivistov, ktorí verejne protestujú a nesúhlasia s vládnou koalíciou.Toto Matovič označil za masívne porušovanie občianskych práv a porušovanie ústavného práva na slobodné zhromažďovanie. Hnutie Slovensko sa preto podľa neho obráti na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyen a na všetkých európskych komisárov, aby zabezpečili dodržiavanie práv všetkých občanov SR.Matovič tiež poukázal na aktivity organizácie Brat za brata, ktorá avizovala, že chce „očistiť Slovensko" a zakladá na to svoje „partizánske bunky". Nečinnosť štátnych orgánov v tejto súvislosti označil za zlyhávanie a rozklad štátu.„Robert Fico nezvláda riadenie štátu, pretože nezvláda ani samého seba," dodal šéf hnutia Slovensko.