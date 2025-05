Šimkovičová po škandále v Česku odvolala Murína z pozície riaditeľa Slovenského literárneho centra

Feminizmus označil za totalitnú ideológiu

Zamestnanci opäť žiadali jeho odvolanie

22.5.2025 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odvolala Gustáva Murína z pozície riaditeľa Slovenského literárneho centra (SLC) . Informuje o tom denník Sme , ktorému informáciu potvrdili viacerí zamestnanci SLC. Podľa ich vyjadrení by mal Murín v centre pracovať i naďalej, nie je ale známe, na akej pozícii.Rovnako sa nevie ani to, kto ho nahradí na čele SLC. Agentúra SITA sa so žiadosťou o stanovisko obrátila na samotného Gustáva Murína. „Situáciu nekomentujem, pretože informácia je príliš čerstvá,“ reagoval na otázky o tom, či môže túto informáciu potvrdiť, a či bude v SLC pôsobiť i naďalej.Poverený riaditeľ SLC na pražskom knižnom veľtrhu pred niekoľkými dňami, okrem iného, označil feminizmus ako totalitnú ideológiu a o zosnulom českom prezidentovi Václavovi Havlovi sa vyjadril, že bol „bábkou iných mocností“. Z týchto vyjadrení jestvuje aj videozáznam, ktorý na mobil natočila redaktorka českého týždenníka Respekt Ivana Svobodová.Následne sa na verejnosť dostala Murínova e-mailová komunikácia so šéfredaktorom predmetného periodika Erikom Taberym. V nej sa poverený šéf SLC sťažoval na konanie Svobodovej, požadoval nezverejnenie predmetného videa a kritizoval aj to, že nedostal predmetné výroky na autorizáciu.Tabery sa redaktorky zastal, opakovane Murína upozornil, že na veľtrhu nebol ako súkromná osoba, ale že išlo o verejné podujatie, kde bol ako štatutár SLC. Murín to v reakcii pre agentúru SITA označil za cielený mediálny útok.Na situáciu následne zareagovali aj zamestnanci SLC, ktorí sa obrátili na ministerstvo kultúry s požiadavkou na Murínovo odvolanie. To opakovane požadovali aj v minulosti, okrem incidentu na knižnom veľtrhu v Prahe sa odvolávali aj na zistenia odboru kontroly MK SR, ktorý pred časom inštitúciu skontroloval a na Murínovej strane konštatoval napríklad porušenia Zákonníka práce či etického kódexu.Na ministerstvo kultúry ale smeroval aj ďalší list, tentokrát od riaditeľa Medzinárodného knižného veľtrhu a literárneho festivalu Svet knihy, Radovana Auera. V ňom vyzdvihol profesionálne pôsobenie SLC, no Murína kritizoval, viaceré jeho výroky označil za nezmyselné a urážlivé. V závere listu Auer požiadal ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS), aby k nim viac Murína neposielala, ak jej záleží na dobrých vzťahoch českej a slovenskej kultúry.V reakcii na tieto udalosti rezort kultúry pre agentúru SITA v stredu 21. mája uviedol, že o situácii okolo povereného riaditeľa SLC vie a rieši ju. V rovnaký deň sa viaceré osobnosti z oblasti umenia a kultúry, najmä slovenského umenia, obrátili otvoreným listom na prezidenta Petra Pellegriniho a žiadali ho, aby zasiahol proti Murínovi.Agentúra SITA so žiadosťou o potvrdenie informácie o Murínovom odvolaní oslovila Ministerstvo kultúry SR.