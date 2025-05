Playlist jej života. Slovenská speváčka so svetovými parametrami Celeste Buckingham vydala svoju debutovú knihu What Do I Do Now?

Koncom roka napísala skladbu What Do I Do Now, a tá dala tejto zbierke aj názov. Celeste Buckingham vydáva svoju debutovú knihu, ktorú pokrstili Marianna Čengel Solčanská a Adela Vinczeová. Počas večera zaspievala Celeste hity Run Run Run a What Do I Do Now spolu so svojou kapelou King Shaolin.

Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že sa jedná o autobiografiu, nie je to tak. Debutová kniha Celeste Buckingham – What Do I Do Now? Alebo Playlist môjho života je o príbehoch, ktoré spravádzali jej skladby. „Koncom roka som začala triediť tieto príbehy a zároveň v tom čase vzniklo aj prvé demo skladby What Do I Do Now. Vtedy mi to cvaklo. Tam vznikol nápad, že kniha sa musí takto volať. Dovetok Playlist môjho života už existoval ako nápad,“ hovorí speváčka, skladateľka a dnes už aj spisovateľka o tom, ako vzniklo meno knihy. Formát knihy je preto prirodzeným prepojením, keďže zostavovať playlisty, albumy a EPčka je pre Celeste úplne prirodzené.

Celeste zároveň zdôrazňuje, že je v období, kedy robí hudbu inak ako v minulosti: „Robím to podľa seba. Nejde o život, nepotrebujem si nič dokazovať. Chcem robiť veci preto, že mám z nich radosť a robím ich s láskou. Toto je tá cesta a pre mňa je správna.“ What Do I Do Now je zároveň názvom poslednej kapitoly a aj otázkou pre čitateľov. Speváčka a autorka zdôrazňuje, že každá vec, ktorej sa venuje je výsledkom kvalitnej, poctivej a zmysluplnej práce.

„Nepísala som o každej pesničke, ktorú som v živote napísala. To by trvalo veľmi dlho. Vyberala som podľa dvoch kategórií,“ vysvetľuje. Prvou boli skladby, ktoré ľudia poznajú, aby sa čitateľ vnímal viac kapitolu a druhou boli skladby, ktoré sa viažu k viac súkromným príbehom. Celeste si ctí svoje súkromie a nie vždy o nich chce verejne hovoriť: „Písala tom to, čo bolo skutočné a čo sa skrátka udialo. Pri triedení som triedila aj príbehy samotné. Nie je to len o mne, ale aj o ľuďoch, ktorí sú súčasťou týchto príbehov. Nie je mojou úlohou rozprávať ich príbehy. Moja úloha je rozprávať ten môj.“

Rozvíri kniha aj mediálne vody? „Určite nie. Skôr je to popísané tak, ako som už médiám mnohokrát hovorila. Chcela som aj takto odkomunikovať napríklad tému mojej postavy a spôsob ako som vnímala mediálnu komunikáciu o nej. Aj ako som čelila verejne tejto kritike. Či to bolo online na sociálnych sieťach alebo priamo od médií. Som vďačná, že aj vďaka tomu som sa stala neoficiálnou ambasádorkou tém, ktoré súvisia s vnímaním žien a ich hodnotou v spoločnosti. Či už v tej šoubiznisovej alebo spoločnosti všeobecne.“

Autorka zdôrazňuje, že sila takejto informácie je väčšia, keď je v knihe. Predsa len pretrvá dlhšie ako vydanie novín alebo časopisov. „Čitatelia po nej môžu siahnuť kedykoľvek. Má byť povzbudzujúca, no nie je to návod ako žiť, nie je to motivačná kniha. Je to zbierka príbehov od ženy, ktorá zažila a žije veľmi výnimočný život,“ dodáva Celeste, ktorá dúfa, že sa v knihe ľudia nájdu. „Každý občas potrebujeme cítiť, že vo tom nie je sám. Nie je jediný. Zároveň sa vieme identifikovať aj s niekým, kto je možno úplne iný odo mňa, ale máme niečo spoločné.“

Knihu What Do I Do Now? alebo Playlist môjho života pokrstili vínom od hlavného partnera krstu Profi+ v utorok podvečer v Bratislave Mariana Čengel Solčanská a Adela Vinczeová. Mariana pripomenula, že: „Celeste je moja princezná, moja prvá najkrajšia a najúžasnejšia princezná.“ Stretli sa totiž v čase, kedy Slovenská televízia obnovila po dlhšom čase nakrúcanie rozprávok a vtedy 18-ročnú Celeste obsadila režisérka do hlavnej postavy v rozprávke Láska na vlásku. Adela pripomenula, že speváčka a autorka má veľa čo ponúknuť aj po osobnej stránke aj po hudobnej: „Celeste je, nebudem hovoriť, že jediná, ale budem si to tajne myslieť, osoba na poli slovenskej pop music, ktorá má pre mňa absolútne svetové parametre.“

Počas krstu v priestoroch Aušpic Restaurant & Lounge v Bratislave mali hostia možnosť sa odfotiť v dizajnovom kútiku, ktorý pripravil tím Ambiente Design z luxusných kúskov z ich showroomu a kvetinovú výzdobu pripravila Silvia Pavúrová (Kvety Silvia). Knihu What Do I Do Now pokrstili vínom z Wine Heritage Fund od hlavného partnera krstu Profi+ O zábavu hostí sa postarali svojím koncertom kapela King Shaolin a DJ SiFi z Rádia Europa 2.

Kniha je od 21. mája 2025 dostupná v kníhkupectvách po celom Slovensku. Autorka Celeste Buckingham predstaví knihu What Do I Do Now aj verejnosti, a to vo štvrtok 22. mája 2025 v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici v Bratislave.