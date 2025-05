Šimkovičová prezentáciou salónu krásy porušila zákon, PS podáva podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií – VIDEO

Pri prezentácii bol využitý priestor štátneho orgánu

28.5.2025 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podáva podnet na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ) na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií , a to pre porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Dôvodom je prezentácia kozmetického salóna na Ministerstve kultúry (MK) SR počas dňa otvorených dverí, podujatie sa konalo pred niekoľkými dňami.Ako vyplýva z príspevku salóna, ktorý obletel sociálne siete a médiá, na ministerstve predstavili rozjasňujúce ošetrenie, ktoré prináša osvieženie a revitalizáciu pokožky. Na medializovaných fotografiách vidno skupinu žien sediacich okolo stola v priestoroch ministerstva, pričom každá má pred sebou darčekovú tašku so značkou produktov.Ďalšia fotografia zachytáva kozmetické ošetrenie priamo v priestoroch ministerstva, v pozadí je vlajka SR aj Európskej únie. Na jednom zo záberov je aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová odfotografovaná pravdepodobne s predstaviteľkou predmetnej firmy. Krátko po medializácii firma príspevok stiahla.Ako na tlačovej besede ozrejmila poslankyňa Zora Jaurová (PS), dôvodom na podanie podnetu je to, že pri prezentácii bol využitý priestor štátneho orgánu a postavenie verejnej funkcionárky na zviditeľnenie súkromného subjektu.Taktiež bola podľa nej využitá podobizeň ministerky zverejnená na profiloch tohto subjektu vo forme, ktorá môže byť vnímaná ako reklama, a tiež sú na fotografiách štátne symboly, ktoré by podľa slov Jaurovej mohli vyvolať dojem podpory vlády či vládneho predstaviteľa pre daný subjekt.Poslankyňa uviedla, že okrem toho sú presvedčení o tom, že porušené mohli byť aj ďalšie zákony, napríklad zákon o správe majetku štátu. Ako ozrejmila, ide o to, že sa s priestormi MK SR nakladalo na iný než zákonom stanovený účel a boli využité na propagáciu súkromného subjektu bez zmluvného vzťahu s MK SR.Majetok štátu tiež mohol byť využitý bez protihodnoty, čo predmetný zákon zakazuje. "Ešte zisťujeme podrobnosti a zvážime aj ďalšie kroky," avizovala Jaurová.Poslankyňa vyjadrila presvedčenie, že konanie ministerky Šimkovičovej nesie všetky znaky zneužitia právomoci verejného činiteľa. "Osobne si pamätám veľa zo slovenskej politiky za posledné desaťročia, ale naozaj si nepamätám, že by sa niekto až takto neomalene správal vo funkcii ministra či ministerky," vyjadrila sa.Podotkla, že to nie je najväčší problém Šimkovičovej pôsobenia. Pripomenula tiež, že nejde o ich prvý podnet na ministerku kultúry, pripomenula, že už v minulosti napadli Šimkovičovej pôsobenie v internetovej televízii TV Slovan. To ale podľa Jaurovej výbor pre nezlučiteľnosť funkcií neprerokoval, preto sa obrátili na Ústavný súd SR a čakajú na rozhodnutie.Predseda PS Michal Šimečka sa vyjadril, že ministerka Šimkovičová za rok a pol rozvrátila slovenskú kultúru a je podľa neho nespôsobilá riadiť rezort kultúry. Poukázal aj na to, že parlament opakovane odkladá návrhy na jej odvolanie."Dávno mala sama odstúpiť, alebo premiér Robert Fico , ak chce aby jeho vláda pôsobila aspoň trochu a aspoň voči niektorým voličom trochu normálne a kompetentne, tak mal dávno ministerku kultúry odvolať," myslí si Šimečka.