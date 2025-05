Svetový deň menštruácie: 4 nové vedecké zistenia, ktoré ste o nej určite nevedeli

1) Nástup menštruácie môže ovplyvniť vašu stravu

28.5.2025 (SITA.sk) -Prvá menštruácia alebo menarché sa zvyčajne vyskytuje u dievčat vo veku od 10 do 16 rokov. V súčasnosti množstvo štúdií ukázalo, že priemerný vek, v ktorom sa menarché vyskytuje u dievčat, sa znížil. Zatiaľ čo dievčatá narodené v rokoch 1950 až 1969 menštruovali prvýkrát v priemernom veku 12,5 roka, dievčatá narodené v rokoch 2000 až 2005 mali priemerný vek okolo 11,9 roka. Zároveň sa zvýšil podiel dievčat, ktoré zažili prvú menštruáciu pred 11. narodeninami, a to z približne 9 percent na takmer 16 percent."Skorá prvá menštruácia, ktorá je ovplyvnená genetikou a vonkajšími faktormi, je často nepríjemná. Dievčatá, ktoré dostanú menštruáciu skôr, môžu byť počas dospievania vystavené zvýšenému riziku nespočetného množstva zdravotných problémov, ako je depresia, užívanie návykových látok alebo poruchy príjmu potravy. V dospelosti sú tiež vystavené vyššiemu riziku rakoviny prsníka, kardiovaskulárnych ochorení, obezity, cukrovky a ďalších problémov," upozorňuje Lucie Slováčková, odborníčka z e-shopu www.ruzovyslon.sk , ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.Nástup menarché je ovplyvnený nielen genetikou, ale aj vonkajšími vplyvmi. Jedným z nich je strava. Je dokázané, že dievčatá s vyšším indexom BMI majú prvú menštruáciu v priemere skôr ako dievčatá s nižším BMI. Podľa nedávnej štúdie amerických vedcov je skorší nástup menštruačného krvácania spojený s častejšou konzumáciou nezdravých potravín. Na druhej strane strava pozostávajúca zo zdravých potravín, najmä zeleniny, ovocia, zdravých tukov, celozrnných výrobkov, orechov a strukovín, bola spojená s neskorším nástupom menštruácie.Menštruácia je tiež významnou prekážkou pre dievčatá a ženy v športe, a to nielen s ohľadom na nepríjemné fyzické prejavy. Štúdia austrálskych odborníkov zistila, že 68 % žien vynechalo inak pravidelné športové aktivity počas menštruácie a 72 % pociťuje úzkosť pri športe počas menštruácie. Deväť z desiatich žien sa obáva možného úniku menštruačnej krvi počas športu. Okrem toho účastníci prieskumu uviedli, že necítia žiadnu podporu ani prijatie, pokiaľ ide o menštruáciu.Menštruačná chudoba, t. j. nedostatočná dostupnosť výrobkov menštruačnej hygieny, sa ani zďaleka neobmedzuje len na chudobné rozvojové krajiny. Podľa prieskumu washingtonskej nemocnice až tretina tínedžerov a mladých ľudí vo veku od 13 do 21 rokov nemá prístup k menštruačným pomôckam. Menštruačná chudoba je tak stále na vzostupe. Podľa údajov analytickej agentúry NielsenIQ vzrástli priemerné ceny tampónov v USA v roku 2022 o 10 %, pričom v prípade vložiek o 8 %."Nedostatočný prístup ku kvalitným menštruačným potrebám môže mať pre mladé dievčatá množstvo negatívnych účinkov. Používaním nehygienických pomôcok, ako sú kúsky látky alebo už použité vložky a tampóny, riskujú dievčatá vážne vaginálne infekcie a zápaly močových ciest. Mnoho z nich nechodí počas menštruácie do školy a vyhýba sa iným aktivitám," poznamenáva odborníčka. Predchádzajúce štúdie dokonca našli súvislosť medzi menštruačnou chudobou a výskytom depresie u vysokoškolských študentiek.Jedným z pretrvávajúcich mýtov súvisiacich s menštruáciou je jej vplyv na kognitívne schopnosti žien. Hoci ženy môžu počas menštruácie pociťovať množstvo nepríjemných pocitov, od výkyvov nálad až po bolesť rôznej intenzity, kognitívne funkcie ich mozgu z hľadiska pozornosti, kreativity, výkonných funkcií, inteligencie, pamäti, motorických funkcií, priestorových schopností a verbálnych schopností zostávajú podľa nových zistení v priemere prakticky nezmenené.Nová štúdia medzinárodného tímu vedcov vykonaná na vzorke viac ako 4 000 žien potvrdila, že existujú len malé zmeny v kognitívnej výkonnosti žien počas menštruačného cyklu, a tak ich nemožno považovať za vedecky významné. Neexistujú teda žiadne presvedčivé dôkazy, že mozgová kapacita žien závisí od fázy ich cyklu.Informačný servis