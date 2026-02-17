|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 18.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jaromír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. februára 2026
Šimkovičová sa v Trenčíne zúčastnila na slávnostnom otvorení projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa cez víkend v Trenčíne zúčastnila na slávnostnom ...
Zdieľať
17.2.2026 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa cez víkend v Trenčíne zúčastnila na slávnostnom otvorení projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026. V rámci programu tiež predstavitelia Ministerstva kultúry (MK) SR absolvovali aj intenzívnu sériu bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi.
Ako ministerstvo informovalo, šéfku rezortu kultúry počas pracovného programu sprevádzali štátni tajomníci Mário Maruška a Tibor Bernaťák, generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala, a tiež zástupcovia odborných útvarov ministerstva.
Šimkovičová sa stretla so svojou gruzínskou kolegyňou Tinatin Rukhadze, prítomní boli aj veľvyslanec Gruzínska v Slovenskej republike Konstantin Kvachakidze, riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce Zurab Bakuradze a na slovenskej strane aj generálny tajomník služobného úradu Machala. Ako uviedli z MK SR, diskusia bola zameraná na prehĺbenie bilaterálnych vzťahov, spoluprácu národných kultúrnych inštitúcií, a tiež výmenu výstav a podporu kultúrneho dedičstva.
„Štátny tajomník Mário Maruška rokoval so štátnou tajomníčkou Ministerstva kultúry Severného Macedónska Marijou Gjorgovou za účasti veľvyslankyne Severného Macedónska Evgenije Ilievovej a Jovanky Gjorgjeskej Kuzmanoskej. Rokovanie bolo zamerané na rozvoj bilaterálnej kultúrnej spolupráce, výmenu umeleckých projektov a podporu mobility kultúrnych profesionálov. Následne rokoval s čestným hosťom z Fínska, generálnym riaditeľom Ministerstva kultúry Fínska Juhom Rintamäkim. Diskusia sa týkala skúseností s realizáciou kultúrnych projektov európskeho významu a možností spolupráce v rámci medzinárodných kultúrnych iniciatív," uviedlo ministerstvo.
Doplnilo, že ďalší štátny tajomník Bernaťák absolvoval rokovanie s delegáciou Maďarska, ktorú viedla štátna tajomníčka Ministerstva kultúry a inovácií Anita Kiss-Hegyiová, prítomní boli aj riaditeľ Inštitútu Liszta v Bratislave Pál Venyercsan a Nóri Zámbó. V rámci rokovania sa dotkli tém cezhraničnej spolupráce, podpory spoločných kultúrnych podujatí a inštitucionálnych partnerstiev.
Bernaťák rokoval aj s námestníkom ministra kultúry Českej republiky Adamom Godym Kociánom a s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Českej republiky v SR Rudolfom Jindrákom, za prítomnosti Zuzany Albrecht. Počas rokovania sa venovali pokračovaniu úzkej slovensko-českej spolupráce v oblasti kultúry, spoločným projektom a koordinácii aktivít v rámci stredoeurópskeho priestoru.
„Súčasťou pracovného programu bola oficiálna recepcia v priestoroch Hotela Elizabeth. Po zaznení hymien Slovenskej republiky a Európskej únie ministerka vo svojom príhovore zdôraznila význam projektu Európske hlavné mesto kultúry ako platformy medzinárodného dialógu a kultúrnej spolupráce," priblížil rezort kultúry. Doplnil, že popoludňajší program pokračoval protokolárnym podujatím na Trenčianskom hrade, kde sa za účasti delegácií konala oficiálna časť otvorenia. Absolvovali aj prehliadku historickej synagógy v Trenčíne a večer zas hlavný umelecký program na Mierovom námestí.
Na záver sa konala slávnostná večera organizovaná ministerkou kultúry SR. Počas nej Šimkovičová vyzdvihla význam kultúrnej diplomacie a medzinárodnej spolupráce pre rozvoj Slovenska. „Otvorenie Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 predstavuje významný impulz pre kultúrny rozvoj regiónov a posilnenie medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky v oblasti kultúry," uzavrelo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová sa v Trenčíne zúčastnila na slávnostnom otvorení projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako ministerstvo informovalo, šéfku rezortu kultúry počas pracovného programu sprevádzali štátni tajomníci Mário Maruška a Tibor Bernaťák, generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala, a tiež zástupcovia odborných útvarov ministerstva.
Prehlbovanie bilaterálnych vzťahov
Šimkovičová sa stretla so svojou gruzínskou kolegyňou Tinatin Rukhadze, prítomní boli aj veľvyslanec Gruzínska v Slovenskej republike Konstantin Kvachakidze, riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce Zurab Bakuradze a na slovenskej strane aj generálny tajomník služobného úradu Machala. Ako uviedli z MK SR, diskusia bola zameraná na prehĺbenie bilaterálnych vzťahov, spoluprácu národných kultúrnych inštitúcií, a tiež výmenu výstav a podporu kultúrneho dedičstva.
„Štátny tajomník Mário Maruška rokoval so štátnou tajomníčkou Ministerstva kultúry Severného Macedónska Marijou Gjorgovou za účasti veľvyslankyne Severného Macedónska Evgenije Ilievovej a Jovanky Gjorgjeskej Kuzmanoskej. Rokovanie bolo zamerané na rozvoj bilaterálnej kultúrnej spolupráce, výmenu umeleckých projektov a podporu mobility kultúrnych profesionálov. Následne rokoval s čestným hosťom z Fínska, generálnym riaditeľom Ministerstva kultúry Fínska Juhom Rintamäkim. Diskusia sa týkala skúseností s realizáciou kultúrnych projektov európskeho významu a možností spolupráce v rámci medzinárodných kultúrnych iniciatív," uviedlo ministerstvo.
Doplnilo, že ďalší štátny tajomník Bernaťák absolvoval rokovanie s delegáciou Maďarska, ktorú viedla štátna tajomníčka Ministerstva kultúry a inovácií Anita Kiss-Hegyiová, prítomní boli aj riaditeľ Inštitútu Liszta v Bratislave Pál Venyercsan a Nóri Zámbó. V rámci rokovania sa dotkli tém cezhraničnej spolupráce, podpory spoločných kultúrnych podujatí a inštitucionálnych partnerstiev.
Bernaťák rokoval aj s námestníkom ministra kultúry Českej republiky Adamom Godym Kociánom a s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Českej republiky v SR Rudolfom Jindrákom, za prítomnosti Zuzany Albrecht. Počas rokovania sa venovali pokračovaniu úzkej slovensko-českej spolupráce v oblasti kultúry, spoločným projektom a koordinácii aktivít v rámci stredoeurópskeho priestoru.
Slávnostná večera na záver
„Súčasťou pracovného programu bola oficiálna recepcia v priestoroch Hotela Elizabeth. Po zaznení hymien Slovenskej republiky a Európskej únie ministerka vo svojom príhovore zdôraznila význam projektu Európske hlavné mesto kultúry ako platformy medzinárodného dialógu a kultúrnej spolupráce," priblížil rezort kultúry. Doplnil, že popoludňajší program pokračoval protokolárnym podujatím na Trenčianskom hrade, kde sa za účasti delegácií konala oficiálna časť otvorenia. Absolvovali aj prehliadku historickej synagógy v Trenčíne a večer zas hlavný umelecký program na Mierovom námestí.
Na záver sa konala slávnostná večera organizovaná ministerkou kultúry SR. Počas nej Šimkovičová vyzdvihla význam kultúrnej diplomacie a medzinárodnej spolupráce pre rozvoj Slovenska. „Otvorenie Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 predstavuje významný impulz pre kultúrny rozvoj regiónov a posilnenie medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky v oblasti kultúry," uzavrelo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová sa v Trenčíne zúčastnila na slávnostnom otvorení projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Raši rokoval s českým ministrom priemyslu a obchodu o energetickej bezpečnosti aj koordinácii vo V4
Raši rokoval s českým ministrom priemyslu a obchodu o energetickej bezpečnosti aj koordinácii vo V4