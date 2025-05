Šimkovičová spochybnila nedávny protest folkloristov, hovorila o spŕške nepodložených lží

Klamlivé tvrdenia

19.5.2025 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) sa vyjadrila k nedávnemu protestu folkloristov pred Ministerstvom kultúry (MK) SR . Ako napísala na sociálnej sieti, mal to byť protest folkloristov, no podľa jej názoru sa veľa ľudí v kroji neukázalo. "Vyzeralo to skôr ako protest opäť tých istých, ktorých už spred rezortu kultúry poznáme, obohatený o zopár ľudí v kroji," poznamenala.Na margo medializovaných vyjadrení organizátorov protestu uviedla, že "sme si zas (vypočuli) a prečítali znôšku klamstiev...". Tvrdí, že ide o spŕšku nepodložených lží, ktoré boli opakovane vyvrátené."Šíri ich úzka skupinka ľudí, ktorým sme odstrihli prístup k neobmedzeným zdrojom. Títo politickí aktivisti bez hanby zneužívajú našu tradičnú ľudovú kultúru na svoje politické divadlo. Svoje dôvody pre protest vymenovala aj Otvorená kultúra," píše ministerka. Platforma Otvorená kultúra! (OK!) na sociálnej sieti zverejnila videá z protestu, okrem toho pridala aj odkaz na stanovisko ľudí, ktorí sa venujú tradičnej ľudovej kultúre nazvané "Folklór na podporu umenia", ku ktorému je možné pridať svoj podpis. V statusoch OK! i v samotnom stanovisku je konštatovanie, že ministerka Šimkovičová a jej nominanti devastujú oblasť kultúry."Odmietam nepodložené a účelové tvrdenia, že pôsobenie ministerstva kultúry pod mojím vedením ničí kultúrne prostredie. Takéto vyjadrenia sú klamlivé. Ak niekto tvrdí opak, žiadam, aby predložil konkrétne fakty. Inak ide len o zavádzanie verejnosti," zareagovala šéfka rezortu kultúry.Zdôraznila tiež, že nikdy nikoho hrubo neosočovala a neurážala, rovnako to nerobili ani zamestnanci ministerstva. "Ak niekto tvrdí, že bol svedkom takéhoto správania, nech uvedie konkrétne prípady. Hrubé urážky a obvinenia trestno-právneho rozsahu znejú zatiaľ len z úst tých, ktorí nás obviňujú," dodala.OK! i stanovisko folkloristov, pod ktorým je podpísaných vyše 1 500 osôb, tiež kritizujú situáciu vo Fonde na podporu umenia (FPU) , hovoria o jeho spolitizovaní."Namiesto odbornosti prichádza ideológia. Dotácie sa prideľujú netransparentne, často projektom nízkej kvality. Odborníci odchádzajú, cenzúra prichádza. Rada FPU sa mení na nástroj moci, nie rozvoja. Protest sme poňali naším jazykom – spevom, tancom a hudbou. Nešlo o hnev, ale o výzvu: Nesúhlasíme s politickým zneužívaním folklóru. Tradičná kultúra nepatrí jednej strane – je dedičstvom nás všetkých. Ministerka tvrdí, že protestujú len "úzke skupiny" a zamestnanci MK," uvádza sa na sociálnych sieťach platformy OK!.Kritiku smerovali aj na oneskorenie dotácií a následné rušenie niektorých podujatí. Ministerka za meškanie grantov viní bývalého riaditeľa FPU Ondreja Špotáka (nedávno bol odvolaný z funkcie - pozn. SITA), rezort kultúry podľa jej slov za to zodpovednosť nenesie."Odvolávania sú prirodzenou súčasťou fungovania každého ministerstva. Zarážajúce je, že keď minister Milan Kňažko v minulosti v priebehu 24 hodín odvolal riaditeľov všetkých inštitúcií, nikto to nespochybňoval – pravdepodobne preto, že bol "jeden z vás"," vyjadrila sa ministerka.



Šimkovičová odmietla aj vyjadrenia o údajnom "znevažovaní odborníkov", podľa jej slov išlo o ľudí, ktorí zanedbávali či devastovali vedenie kultúrnych inštitúcií a ich výmena bola podľa nej potrebná pre záchranu inštitúcií. "Nejde o znevažovanie, ale o prejav zodpovedného riadenia," prízvukovala.



Rovnako sa vymedzila aj voči tvrdeniam o nekompetentných nomináciách, požadovala konkrétne príklady. "Napríklad pani riaditeľka Bibiany či ďalší novovymenovaní vedúci pracovníci zachraňujú inštitúcie, ktoré boli v zlom stave. Nie sú nekompetentní – práve naopak. Mnohí ich predchodcovia nespĺňali ani základné kritériá výberových konaní. A napokon: podľa vás "nekompetentní" zvyšujú ratingy inštitúcií, ktoré spadajú pod ministerstvo kultúry? Tak potom je namieste otázka – kto tu v skutočnosti klame alebo zahmlieva fakty?" spytovala sa ministerka.



Vrátila sa tiež k FPU, ktorý podľa nej roky slúžil najmä "úzkej skupine vyvolených". My sme jeho rozpočet navýšili o 10 miliónov eur, aby bol dostupný širšiemu okruhu tvorcov. Fond patrí všetkým, ktorí chcú na Slovensku tvoriť kultúru – nielen vybranej skupine.

Časť folkloristov sa stretla vo štvrtok 15. mája na proteste na Námestí SNP v Bratislave. Podujatie usporadúvali Otvorená Kultúra a Anténa - sieť pre nezávislú kultúru "Sme ľudia, ktorí sa venujú tradičnej ľudovej kultúre. Niektorí dnes, iní v minulosti, no spája nás to, že ju vnímame ako niečo, čo je pre nás dôležité, niečo, čo tvorí súčasť nášho sebavyjadrenia a napĺňa nás," uvádzalo sa v informáciách o podujatí s tým, že s obavami sledujú smerovanie rezortu kultúry od nástupu ministerky Šimkovičovej."Praktiky ministerstva kultúry vyústili do konfliktov, osočovania a hrubých urážok, spôsobili meškajúce granty, odvolávanie a znevažovanie odborníkov, spochybňovanie ich práce. Taktiež sme svedkami nominácií nekompetentných osôb do vedenia erbových kultúrnych inštitúcií, ktorých odborná pripravenosť je jednoznačne spochybniteľná," uviedli vtedy v pozvánke na podujatie.Hovorili tiež o politizácii a deštrukcii Fondu na podporu umenia, ktorý pomáhal vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj folklorizmu a realizáciu projektov reflektujúcich tradičnú ľudovú kultúru. Požadovali odstúpenie Šimkovičovej, na proteste si okrem iného zaspievali aj pieseň "Nebojím, nebojím sa pána!".