23.2.2026
Úvodná strana
23. februára 2026
Šimkovičová upozornila na zatekanie do priestorov SNG, považuje to za výsledok rekonštrukcie pod vedením Alexandry Kusej
Do Slovenskej národnej galérie (SNG) zateká. Video so zatekaním zverejnila na sociálnej sieti ministerka kultúry
23.2.2026 (SITA.sk) - Do Slovenskej národnej galérie (SNG) zateká. Video so zatekaním zverejnila na sociálnej sieti ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), jeho autorom je riaditeľ SNG Juraj Králik. Krátke video zobrazuje priestory SNG, kde v popredí umeleckých diel vidno na dlážke rozložené vedrá a handry, do ktorých kvapká voda.
Králik v pozadí videa hovorí, že ide o zábery z nedele 22. februára 2026. „Toto, čo vidíte, nie je súčasťou ani inštalácie, ani expozície SNG. To, čo vidíte je výsledok rekonštrukcie SNG pod vedením Alexandry Kusej (bývalá riaditeľka galérie) za 85 miliónov eur z peňazí slovenských daňových poplatníkov,“ vraví Králik vo videu.
„Takže odpovedať na otázky, ktoré mi nezmyselne posielajú progresívni aktivisti, či som splnil kontrakt za minulý rok, alebo podobné nezmysly. Chcem oznámiť iba jednu vec. Ja musím zatiaľ vyriešiť to, aby zvod dažďovej vody išiel cez zvod dažďovej vody a nie cez svietidlo v SNG. Keď tieto veci vyriešim, potom budem progresívnym aktivistom odpovedať na otázky v rámci infozákona,“ doplnil riaditeľ SNG.
Dodal, že dovtedy musí vyriešiť veci, ktoré sú závažnejšie. Na záver pozval verejnosť, aby sa prišla pozrieť na „tento krásny architektonicko-výtvarný skvost“. Video uzavrel tým, že potom si urobia názor, kto a ako robí a robil svoju prácu.
Ministerka Šimkovičová video zverejnila s komentárom, že takto to vyzerá v SNG, keď prší. „Je to podľa vás v poriadku, po rekonštrukcii za skoro 90 miliónov eur, ktorú realizoval otec riaditeľky Alexandry Kusej?“ spýtala sa.
Na zverejnené video zareagovala na sociálnej sieti aj poslankyňa hnutia Progresívne Slovensko a členka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Dana Kleinert.
„Pozrela som si video, ktoré pán Králik poslal ministerke Šimkovičovej. Odporúčam pozrieť sa aj na plesne v našich kancelárskych priestoroch na bratislavskom hrade, realizovaných za premiérovania Roberta Fica. Takže milá pani ministerka, pozdravujte pána riaditeľa Králika a odkážte mu, že existujú zákonné povinnosti, ktoré musí dodržiavať bez ohľadu na to, či mu kvapká v jednej z budov, ktorú ma na starosti do vedra. Prisluhovačov si tam zamestnal dosť, takže by mohli aj niečo rozumné robiť. A ak to nezvláda, bude lepšie odstúpiť,“ napísala poslankyňa.
To isté by podľa Kleinert mala zvážiť aj samotná ministerka, v tomto smere spomenula minulotýždňové zlyhanie SNG v ochrane bezpečnosti dát našich zbierok a systémov.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová upozornila na zatekanie do priestorov SNG, považuje to za výsledok rekonštrukcie pod vedením Alexandry Kusej © SITA Všetky práva vyhradené.
