Pondelok 23.2.2026
Meniny má Roman, Romana
Denník - Správy
23. februára 2026
Úrady práce hlásia mierne zhoršenie. Nezamestnanosť medzimesačne stúpla o 0,33 percentuálneho bodu
Nezamestnanosť na Slovensku v úvode tohto roka mierne vzrástla. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku ...
23.2.2026 (SITA.sk) - Nezamestnanosť na Slovensku v úvode tohto roka mierne vzrástla. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti, v januári dosiahol 4,42 %.
Oproti decembru stúpol o 33 stotín percentuálneho bodu. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce v januári dosiahol 176 838 osôb. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR o tom informuje na svojej internetovej stránke.
Medzimesačný rast nezamestnanosti v úvode roka je podľa ÚPSVR bežný a rezort práce ho od roku 2000 zaznamenal v 21 prípadoch, len štyrikrát priniesol začiatok roka pokles nezamestnanosti. Tradičný vývoj podľa ústredia práce potvrdili aj analytici z Inštitútu sociálnej politiky.
„Nárast nezamestnanosti medzi decembrom 2025 a januárom 2026 je pritom bežný jav, keďže za posledných 8 rokov sa iba raz stalo, že by medzi týmito mesiacmi k nemu nedošlo. Súčasné mierne zvýšenie však odráža aj kombináciu cyklických a globálnych faktorov. Podobnú situáciu sme zaznamenali vo viacerých európskych krajinách,“ uviedli analytici s tým, že mierne zlepšenie očakávajú v jarných mesiacoch.
„U nás môže byť mierny nárast spôsobený aj tým, že v rámci pokračovania projektu Podpora udržania návykov vo viac ako polovici zapojených samospráv začal výkon menších obecných služieb vo februári. Mnohé obce sa po prvýkrát museli vysporiadať s elektronickým podávaním žiadostí, no napokon to úspešne zvládli,“ doplnil generálny riaditeľ ÚPSVR Peter Ormandy.
V januári naďalej klesal počet absolventov škôl bez práce. Úrady práce mali v úvode roka v evidencii 6 889 uchádzačov o zamestnanie s ukončeným stredoškolským vzdelaním, čo je o 178 ľudí menej ako v decembri. Počet absolventov vysokých škôl bez zamestnanie medzimesačne klesol o 244 osôb a ustálil sa na úrovni 1 308 osôb.
Najnižšia nezamestnanosť bola v januári v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 2,89 %. Najvyššiu hodnotu dosiahol Prešovský kraj, a to 6,74 %.
Zdroj: SITA.sk - Úrady práce hlásia mierne zhoršenie. Nezamestnanosť medzimesačne stúpla o 0,33 percentuálneho bodu © SITA Všetky práva vyhradené.
Sezónny vývoj potvrdzujú aj analytici
Vplyv projektov a administratívy
Zdroj: SITA.sk - Úrady práce hlásia mierne zhoršenie. Nezamestnanosť medzimesačne stúpla o 0,33 percentuálneho bodu © SITA Všetky práva vyhradené.
