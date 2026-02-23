Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 23.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Roman, Romana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

23. februára 2026

Úrady práce hlásia mierne zhoršenie. Nezamestnanosť medzimesačne stúpla o 0,33 percentuálneho bodu


Tagy: Nezamestnanosť Nezamestnanosť na Slovensku Sociálne Vývoj

Nezamestnanosť na Slovensku v úvode tohto roka mierne vzrástla. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku ...



Zdieľať
gettyimages 1007121872 676x451 23.2.2026 (SITA.sk) - Nezamestnanosť na Slovensku v úvode tohto roka mierne vzrástla. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti, v januári dosiahol 4,42 %.


Oproti decembru stúpol o 33 stotín percentuálneho bodu. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce v januári dosiahol 176 838 osôb. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR o tom informuje na svojej internetovej stránke.

Sezónny vývoj potvrdzujú aj analytici


Medzimesačný rast nezamestnanosti v úvode roka je podľa ÚPSVR bežný a rezort práce ho od roku 2000 zaznamenal v 21 prípadoch, len štyrikrát priniesol začiatok roka pokles nezamestnanosti. Tradičný vývoj podľa ústredia práce potvrdili aj analytici z Inštitútu sociálnej politiky.

„Nárast nezamestnanosti medzi decembrom 2025 a januárom 2026 je pritom bežný jav, keďže za posledných 8 rokov sa iba raz stalo, že by medzi týmito mesiacmi k nemu nedošlo. Súčasné mierne zvýšenie však odráža aj kombináciu cyklických a globálnych faktorov. Podobnú situáciu sme zaznamenali vo viacerých európskych krajinách,“ uviedli analytici s tým, že mierne zlepšenie očakávajú v jarných mesiacoch.

Vplyv projektov a administratívy


„U nás môže byť mierny nárast spôsobený aj tým, že v rámci pokračovania projektu Podpora udržania návykov vo viac ako polovici zapojených samospráv začal výkon menších obecných služieb vo februári. Mnohé obce sa po prvýkrát museli vysporiadať s elektronickým podávaním žiadostí, no napokon to úspešne zvládli,“ doplnil generálny riaditeľ ÚPSVR Peter Ormandy.

V januári naďalej klesal počet absolventov škôl bez práce. Úrady práce mali v úvode roka v evidencii 6 889 uchádzačov o zamestnanie s ukončeným stredoškolským vzdelaním, čo je o 178 ľudí menej ako v decembri. Počet absolventov vysokých škôl bez zamestnanie medzimesačne klesol o 244 osôb a ustálil sa na úrovni 1 308 osôb.

Najnižšia nezamestnanosť bola v januári v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 2,89 %. Najvyššiu hodnotu dosiahol Prešovský kraj, a to 6,74 %.


Zdroj: SITA.sk - Úrady práce hlásia mierne zhoršenie. Nezamestnanosť medzimesačne stúpla o 0,33 percentuálneho bodu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nezamestnanosť Nezamestnanosť na Slovensku Sociálne Vývoj
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šimkovičová upozornila na zatekanie do priestorov SNG, považuje to za výsledok rekonštrukcie pod vedením Alexandry Kusej
<< predchádzajúci článok
Súdny proces v starej trestnej veci Pachingera z kauzy nebankoviek zrušili

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 