Šimkovičovej ministerstvo bude podporovať iba kultúrne aktivity v súlade s národnými hodnotami

23.9.2024 (SITA.sk) - Rezort kultúry si v procese rozhodovania o podpore projektov zachováva suverenitu a autonómiu. Ministerstvo odmieta snahy o vonkajší tlak a diktát záujmových skupín, ktoré by mohli rozhodovací proces ovplyvniť.Uviedlo to ministerstvo kultúry v reakcii na odstúpenie komisie k programu Obnovme si svoj dom. Ako ministerstvo doplnilo, všetky ich rozhodnutia sú plne v súlade s tým, čomu sa rezort zaviazal v programovom vyhlásení vlády.„Vedenie ministerstva kultúry si je plne vedomé, že dotačné programy Obnovme si svoj dom a tiež Kultúra znevýhodnených skupín sú dôležitým nástrojom na podporu obnovy kultúry pamiatok a znevýhodnených skupín obyvateľstva," uviedlo ministerstvo s tým, že trvá však na tom, aby bola podpora kultúrnych projektov v súlade so spoločenskými a hodnotovými prioritami celej spoločnosti tak, aby neboli v rozpore s tým, k čomu sa vedenie rezortu hlásilo pred voľbami.„Preto budeme pokračovať v podpore kultúrnych aktivít v súlade s národnými prioritami a hodnotami," zdôraznilo ministerstvo, ktoré striktne odmietlo tvrdenia o masívnom zásahu do odborného hodnotenia. Rezort kultúry vysvetlil, že všetky zmeny a korekcie boli zrealizované na základe transparentného procesu a zohľadňovali strategické ciele programu Obnovme si svoj dom.„Hodnotenia komisie sú dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu, no nie sú jediným kritériom pre prideľovanie dotácií. Ministerka kultúry môže zasiahnuť do rozhodovacieho procesu ohľadom prideľovania dotácií v akomkoľvek rozsahu," uzavrelo ministerstvo s tým, že naďalej pracuje na tom, aby proces dotačných programov prebiehal čo najplynulejšie a v záujme žiadateľov.Komisia, ktorá hodnotila žiadosti o dotácie na obnovu pamiatok odstúpila. Informoval o tom Denník N s tým, že ide o päťčlennú komisiu odborníkov, ktorí hodnotili podprogram 1.5, v ktorom sa o dotáciu uchádzajú veľké projekty na komplexnú obnovu. Dôvodom ich odstúpenia je „masívny neodborný a subjektívny zásah do výsledkov odborného hodnotenia, ktorý v podstate neguje prácu celej komisie."Medzi ďalšie dôvody podľa členov komisie patrí aj nedodržanie ročného časového harmonogramu, ktoré ochromilo celý dotačný program.Odborníkov znepokojilo aj neodôvodnené krátenie vopred vyčlenených financií na podprogram 1.5, pričom na stránke ministerstva kultúry je dodnes uvedený rozpočet 3,5 milióna eur pre podprogram komplexnej obnovy, no zo zverejnených výsledkov vyplynulo, že tento rozpočet znížili na 2,7 milióna eur.