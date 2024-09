Izraelská armáda v rámci útoku na Hizballáh zasiahla 300 cieľov v Libanone, o život prišlo približne 270 ľudí (video)

Izrael vyzval na evakuáciu



In just a few hours, Israel has killed over 200 civilians across Lebanon.

Hizballáh odpálil 150 rakiet

23.9.2024 (SITA.sk) - Izraelská armáda uviedla, že v pondelok zasiahla 300 cieľov v Libanone v rámci jedného z najintenzívnejších náletov za takmer rok trvajúcich bojov proti militantnej skupine Hizballáh Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že o život prišlo viac ako 270 ľudí a viac ako tisíc osôb bolo zranených počas dňa, ktorý bol v Libanone najsmrteľnejším od vojny medzi Izraelom a Hizballáhom v roku 2006.Izraelská armáda oznámila akciu na sociálnych sieťach a zverejnila fotografiu, na ktorej údajne veliteľ armády, generálporučík Herzi Halevi, schvaľuje ďalšie útoky z vojenského veliteľstva v Tel Avive. Halevi a ďalší izraelskí lídri prisľúbili v najbližších dňoch tvrdšie opatrenia proti Hizballáhu.Hizballáh vo vyhlásení uviedol, že vypálil desiatky rakiet na izraelské vojenské stanovište v Galilei. Druhý deň sa zameral aj na zariadenia obrannej firmy Rafael so sídlom v Haife.Keď Izrael vykonal útoky, izraelské úrady nahlásili sériu leteckých sirén v severnom Izraeli, ktoré varovali pred prichádzajúcou raketovou paľbou z Libanonu. Izrael pred pondelňajšími náletmi vyzval obyvateľov južného Libanonu, aby sa evakuovali z domov a iných budov, kde podľa Izraelčanov Hizballáh skladuje zbrane, pričom uviedol, že armáda podnikne „rozsiahle útoky“ proti militantnej skupine.Bolo to prvé varovanie tohto druhu za takmer rok neustále eskalujúceho konfliktu a prišlo po mimoriadne silnej nedeľňajšej prestrelke. Hizballáh odpálil na sever Izraela približne 150 rakiet, rakiet a bezpilotných lietadiel v odvete za útoky, pri ktorých zahynul vrchný veliteľ a desiatky bojovníkov.Neexistoval žiadny náznak okamžitého odchodu obyvateľstva z dedín južného Libanonu a toto varovanie ponechalo otvorenú možnosť, že niektorí obyvatelia by mohli žiť v cielených štruktúrach alebo v ich blízkosti bez toho, aby vedeli, že sú v ohrození.O niekoľko hodín neskôr izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval libanonských civilistov, aby poslúchli izraelské výzvy na evakuáciu svojich domovov a povedal: „Berte toto varovanie vážne. Prosím, uhnite nám z cesty. Po ukončení našej operácie sa môžete bezpečne vrátiť do svojich domovov.“