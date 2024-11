Šimkovičovej ministerstvo chce na post šéfa Pamiatkového úradu dosadiť kontroverzného archeológa, upozorňuje Výbor Kultúrneho štrajku

Firmy venujúce sa archeologickým terénnym výskumom

Comissovi bola odňatá licencia

21.11.2024 (SITA.sk) - Na post šéfa Pamiatkového úradu chcú dosadiť kontroverzného archeológa, upozornila hovorkyňa Výboru Kultúrneho štrajku Jana Alexová . Ako Výbor Kultúrneho štrajku priblížil, ministerstvo plánuje odvolať doterajšieho generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu SR Pavla Ižvolta a na jeho miesto dosadiť archeológa Mária Comissa.Táto informácia mala zaznieť od pracovníka Ministerstva kultúry SR na poslednom zasadnutí pamiatkovej rady minulý týždeň. Pamiatková rada však nebola uznášaniaschopná, a preto k tomu zatiaľ nedošlo. SNS ) údajne plánuje Comissa vymenovať na budúci týždeň. Pamiatkarská obec sa obáva, že to ohrozí celý systém pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Upozornili na to aj členovia Archeologickej rady vo svojom stanovisku z 13. novembra.Výbor Kultúrneho štrajku priblížil, že Mário Comisso údajne vlastní dve firmy, ktoré sa venujú archeologickým terénnym výskumom. Ako však Výbor Kultúrneho štrajku upozornil, jedna z týchto firiem nemá podľa obchodného registra v predmete podnikania realizáciu archeologických výskumov."Ide o firmu, ktorá vykonávala archeologický prieskum pred výstavbou závodu Jaguár Landrover v Nitre . Ten bol verejne kritizovaný Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre za rýchlosť a nedôslednosť prieskumu," pripomenul výbor Kultúrneho štrajku a pokračoval, že medzi archeológmi je známe, že na Slovensku podnikajú aj firmy, ktoré ponúkajú pre investorov "zrýchlené" archeologické prieskumy. "Hrozí tak, že pri výstavbe budú poškodené alebo zničené archeologické náleziská, ktoré sú zo zákona chránené," doplnil výbor.Ako ďalej informoval Výbor Kultúrneho štrajku, Comissovi ako fyzickej osobe bola pre údajné porušenia zákona ministerstvom kultúry odňatá licencia na realizáciu archeologických výskumov."Je obviňovaný z toho, že z desiatok archeologických výskumov, ktoré v minulosti realizoval, neodovzdal archeologické nálezy v súlade so zákonom," doplnil Výbor Kultúrneho štrajku. Zákon hovorí o tom, že všetky archeologické nálezy patria SR a autorizovaná osoba ich musí odovzdať Pamiatkovému úradu.