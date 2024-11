Ceny Pamäti národa odovzdali dvom laureátom za ich odvahu a zásluhy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





17. novembra sú každoročne v priamom televíznom prenose z Národného divadla v Prahe slávnostne udeľované Ceny Pamäti národa. Ocenenia sú určené ľuďom, ktorí vo svojom živote preukázali, že česť, sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú iba prázdne slová. Ocenenia z rúk vynikajúcich osobností českého a slovenského verejného života dostalo už 30 pamätníkov.





21.11.2024 (SITA.sk) - Česká a slovenská mimovládna organizácia Post Bellum opäť ocenila významné osobnosti cenami Pamäti národa 2024, ktoré preukazujú, že česť, sloboda a ľudská dôstojnosť sú hlboké hodnoty.Jedným zo slovenských laureátov ocenenia sa tento rok stal Ladislav Szalay, ktorý počas druhej svetovej vojny navštevoval katolícke gymnázium v Trnave. Aj napriek klérofašistickému režimu na Slovensku sa na škole stretával s prejavmi nesúhlasu.Szalay spravil odvážny čin, keď sa jedného dňa vracal domov so spolužiakom a susedom Petrom, ktorý bol židovského pôvodu. Pred ich domom stáli autá, z ktorých vychádzali nemeckí vojaci.„Nepozeraj sa tam, ideme ďalej!“ nabádal Ladislav kamaráta, nech domov nechodí. Peter tam aj napriek tomu zamieril. Ladislav ho chytil a odvliekol preč. Ako sa čoskoro ukázalo, zachránil mu tak život.Druhým slovenským laureátom ceny je Karol Dubovan, ktorý v roku 1989 zohral dôležitú úlohu v Nežnej revolúcii v Trenčíne. Ako vysvetlil, jeho životné krédo znie: „Každý deň mám 24 hodín na to, aby som mohol vykonať niečo dobré,“ povedal Dubovan.V 70. rokoch nastúpil na štúdium elektrotechniky na univerzitu do Bratislavy. Tam sa zoznámil s fenoménom samizdatu a sám začal podobné knihy šíriť. Náboženská literatúra sa na Slovensko dostávala napríklad cez hranice s Poľskom do Vysokých Tatier alebo na Oravu.„Oni vtedy mali nedostatok salámy, tak sme doniesli salámy. My sme zobrali knihy a boli sme spokojní,“ zaspomínal Dubovan.