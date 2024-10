Šimkovičovej ministerstvo chystá novelu zákona o štátnom jazyku, prinesie zjednotenie geografických označení aj vyššie pokuty

Ignorovanie zákona o štátnom jazyku

Geografické názvy a jedálne lístky

25.10.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK SR) chystá novelu zákona o štátnom jazyku, ktorá by mala posilniť postavenie slovenčiny v niektorých oblastiach úradného i verejného styku. Ako informovala vedúca Oddelenia komunikácie MK SR Petra Bačinská , novela by mohla zjednotiť geografické označovanie miest, obcí, ulíc, námestí či kultúrnych pamiatok.V pláne je aj zvýšenie pokút za nedodržiavanie zákona a zvýšenie ich vymožiteľnosti. Bačinská zdôraznila, že novela nie je namierená proti národnostným menšinám . Návrh rešpektuje medzinárodné zmluvy i potrebu rozvíjania jazykov menšín."Prax ukázala, že existujú prevádzky, ako aj orgány verejnej správy, ktoré napriek upozorneniam opakovane porušujú ustanovenia zákona o štátnom jazyku, čím ho v podstate ignorujú. Je to dôsledkom obmedzených kompetencií rezortu kultúry ako správneho orgánu. Z nášho pohľadu je takéto konanie neprípustné," uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ). Prízvukovala tiež, že štátny jazyk patrí k základným prvkom nehmotného kultúrneho dedičstva.MK SR sa zároveň dôrazne vymedzilo voči informáciám šíriacim sa na sociálnych sieťach, podľa ktorých by na základe novely zákona mohli byť za publikovanie súkromných textov s gramatickými či pravopisnými chybami pokutované fyzické osoby."Pokuty sa budú týkať fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb. Zákon o štátnom jazyku budú musieť striktnejšie dodržiavať tiež médiá, ale aj organizátori verejných podujatí," uviedla Bačinská. Doplnila, že novela chce tiež eliminovať používanie cudzích výrazov prenikajúcich do úradného a verejného styku napriek tomu, že v slovenčine jestvuje ich plnohodnotný ekvivalent."Čo sa týka geografických názvov, z pohľadu súčasného vedenia ministerstva kultúry nie je prípustné, aby boli názvy v slovenskom jazyku uvádzané menej výrazne ako názvy v jazyku národnostných menšín," uviedla ďalej Bačinská. Poukázala tiež na jedálne lístky v reštauráciách bez ponuky v slovenskom jazyku, čo podľa rezortu kultúry môže odrádzať potenciálnych zákazníkov."Pri koncipovaní novely zákona sa ministerstvo kultúry inšpirovalo aj platnými právnymi predpismi o používaní oficiálneho jazyka v Poľskej republike a vo Francúzskej republike. Novela je plne v súlade s programovým vyhlásením vlády SR," uzavrela Bačinská.