Koalícia a poslanec Muňko porušili zákon a ohrozili bezpečnosť utajovaných informácií, tvrdia progresívci

Prestup poslanca Muňka

Členstvo v kontrolnom výbore

Dvojitý meter

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

25.10.2024 (SITA.sk) - Koalícia a poslanec Dušan Muňko Smer-SD ) závažne porušili zákon a ohrozili bezpečnosť utajovaných skutočností. Upozornil na to poslanec Martin Dubéci Ako spresnil, odohralo sa to na mimoriadnom zasadnutí Výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS , ktorého je sám členom.Členka Osobitného výboru na kontrolu činnosti SIS poslankyňa Zuzana Števulová (PS) pripomenula, že Muňko v utorok 22. októbra vystúpil z poslaneckého klubu strany Smer-SD a stal sa členom klubu Slovenskej národnej strany (SNS) „Tým podľa zákona o SIS stratil členstvo v kontrolnom výbore. Napriek tomu v stredu ráno prišiel na výbor a hlasoval za program aj uznesenia výboru," upozornila Števulová.Hnutie vysvetlilo, že členstvo v kontrolnom výbore SIS sa zo zákona viaže na členstvo v poslaneckom klube, ktorý nominoval dotyčného poslanca. Keď poslanec z tohto klubu vystúpi, tak súčasne stráca právo zúčastňovať sa na zasadnutí výboru, kde sa riešia utajované informácie.„Poslanec Muňko mal povinnosť oznámiť výboru svoju zmenu príslušnosti k poslaneckému klubu a zdržať sa účasti na jeho zasadnutí. Koalícia, ktorá ovláda výbor na kontrolu SIS, však tento závažný incident prehliadla, a dokonca umožnila poslancovi Muňkovi hlasovať," upozornil Dubéci s tým, že takéto pochybenie je o to závažnejšie, že sa výbor zaoberá výlučne utajovanými informáciami. Tie môžu byť sprístupňované len členom výboru.Števulová vyhlásila, že ide o dvojitý meter zo strany koalície, ktorá nie je schopná zabezpečiť riadny chod výboru a ochranu citlivých informácií.„Pritom ešte nedávno obviňovali Máriu Kolíkovú SaS ) z prekročenia svojich kompetencií. Dnes však práve oni ohrozili bezpečnosť štátu," zdôraznila Števulová. PS požaduje za tento závažný incident vyvodenie zodpovednosti. Dubéci doplnil, že pod tlakom tohto pochybenia sa v stredu 23. novembra objavili dva návrhy na zmenu členstva vo výbore.„Predkladateľom bol aj podpredseda výboru Peter Šuca , ktorému vyčítame, že nedostatočne dohliadal na zákonnosť účasti na zasadnutiach," uzavrel Dubéci.