Šimkovičovej ministerstvo nebude pokračovať v programe Podpory a rozvoj mediálnej výchovy a boji proti dezinformáciám v schválenom režime

Poskytnutie finančných prostriedkov

Zvyšovanie dôvery v seriózne médiá

29.11.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry nebude v tomto roku pokračovať v programe 5 – Podpora a rozvoj mediálnej výchovy a boj proti dezinformáciám v schválenom režime.Je to z dôvodu neskorého dátumu a skutočnosti, že dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá je zrealizovaná v aktuálnom roku. Čerpanie poskytnutej dotácie by tak podľa rezortu bolo problematické.Keďže hrozí, že by finančné prostriedky účelovo určené na poskytnutie dotácií nebolo možné použiť, a to z časových dôvodov na daný účel, ministerstvo kultúry hľadá nové spôsoby ich využitia.„Vo výzve 5 sa predkladali žiadosti na podporu projektov, termín bol do 12. septembra 2023 do 9:00, v dotačnom programe 5. Rozpočet na uvedené aktivity bol 400-tisíc eur. Skutočná suma pre plánované aktivity tak, ako ich schválila určená komisia ešte v predošlom volebnom období, bola iba 200-tisíc z celkových 400-tisíc eur," informoval rezort kultúry.Pôvodne sa počítalo s financovaním troch výherných projektov, pričom programy predkladateľov zahŕňali aktivity, ako napr. zvyšovanie dôvery v seriózne médiá, zvyšovanie mediálnej gramotnosti, podnecovanie záujmu o štandardné médiá či odhaľovanie nepravdivých správ a hoaxov.Rezort tak navrhuje použiť financie z programu 5 na dofinancovanie strechy Reduty v hodnote 258-tisíc eur. Zvyšné prostriedky ďalej zvažuje využiť na dofinancovanie bežnej prevádzky Univerzitnej knižnice v Bratislave, uvažuje sa nad sumou 200-tisíc eur.