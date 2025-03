Šimkovičovej ministerstvo nemohlo ponúknuť post riaditeľa SNG ďalšiemu úspešnému uchádzačovi

Vyhlásili nové výberové konanie

Nesúhlasia s riaditeľkami úsekov SNG





SNG je bez riadneho štatutára od začiatku minuloročného augusta, kedy ministerka kultúry



SNG je bez riadneho štatutára od začiatku minuloročného augusta, kedy ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) odvolala z pozície riaditeľky Alexandru Kusú . V súčasnosti inštitúciu vedie Jaroslav Niňaj . Od odvolania Kusej je v poradí tretím povereným riaditeľom galérie, jeho predchodcami boli Miloš Timko a Anton Bittner

7.3.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR nemohlo za vzniknutej situácie ponúknuť post riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG) ďalšiemu úspešnému uchádzačovi v poradí. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská „Zlyhanie člena komisie, ktorý neoznámil konflikt záujmov, nemôže nijakým spôsobom postihnúť aj samotného uchádzača, ktorý by sa takýmto konaním mohol cítiť poškodený v dôsledku nedodržania podmienok pri výberovom konaní," ozrejmila v súvislosti s tým, že rezort kultúry vyhlásil nedávne výberové konanie na post riaditeľa SNG za neplatné po tom, ako bol u jedného z členov výberovej komisie zistený konflikt záujmov.Ministerstvo vyhlásilo nové výberové konanie. Ako Bačinská uviedla, rezort kultúry sa tak rozhodol v záujme spravodlivosti a transparentnosti. Nové výberové konanie považuje za nutný a najlepší spôsob riešenia danej situácie, a tiež za spôsob, ako zaistiť rovnosť šancí pre všetkých kandidátov. Ministerstvo kultúry berie otázky transparentnosti a morálnej integrity vážne. Identifikácia konfliktu záujmov u jedného člena výberovej komisie pri obsadzovaní miesta generálneho riaditeľa SNG prinútila preto ministerstvo konať v súlade s etickými normami a zabezpečiť, aby bol proces tohto výberu v čo najväčšej miere spravodlivý a dôveryhodný," zdôraznila Bačinská.Dodala, že rezort kultúry je presvedčený o tom, že nové výberové konanie prinesie galérii vedenie, ktoré bude kompetentné i dôveryhodné.K neplatnosti pôvodného výberového konania sa krátko po ňom vyjadrili riaditeľky úsekov SNG, ktoré sa výberového konania tiež zúčastnili. Uviedli, že na základe zákona môže byť výberové konanie úspešné, alebo neúspešné, no nie platné či neplatné.„V prípade viacerých úspešných uchádzačov nie je možné vyhlásiť nové výberové konanie. V súlade so zákonom je vyhlasovateľ výberového konania povinný postupovať podľa poradia a ponúknuť pozíciu štatutárneho orgánu úspešnému uchádzačovi v poradí," tvrdili Ľubica Orechovská, Bohdana Hromádková a Mária Bohumelová.„Riaditeľky úsekov SNG, ktoré sa taktiež uchádzali o predmetný post, vyjadrili svoje názory na vzniknutú situáciu, pričom ich názor ministerstvo kultúry plne rešpektuje, avšak sa s ním nestotožňuje. Zrušenie výberového konania neznamená zlyhanie, ale skôr snahu o udržanie vysokých štandardov pri obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov tak na ministerstve ako aj v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti," reagovala Bačinská.Podotkla tiež, že zákon o výkone práce vo verejnom záujme, na základe ktorého bolo výberové konanie vyhlásené, a podľa ktorého prebiehalo, nijako nerieši situáciu, ktorá nastala po tom, ako bol u jedného z členov výberovej komisie zistený konflikt záujmov s jedným z uchádzačov.