Šimkovičovej ministerstvo podalo tri trestné oznámenia v súvislosti so správou kaštieľa Budmerice

Obecné služby Budmerice

Kaštieľ je pre verejnosť zatvorený

Objednávka služieb

21.11.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry podalo tri trestné oznámenia v súvislosti so správou kaštieľa Budmerice . Ide o podozrenia zo spáchania trestných činov neoprávneného užívania cudzej veci v súvislosti s dočasným odcudzením čerpadla a bazénovej techniky, krádeže oplotenia a krádeže vyrúbaného dreva v areáli kaštieľa v spojení s trestnými činmi podvodu a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku."Ďalšie relevantné dokumenty postúpilo Ministerstvo kultúry SR na právne posúdenie advokátskej kancelárií. Tie sa v súčasnosti vyhodnocujú," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva kultúry Petra Bačinská Národnú kultúrnu pamiatku mali v správe Obecné služby Budmerice. Rezort kultúry pred časom informoval, že audit odhalil viaceré nedostatky. Cez leto 2024 poveril správou kaštieľa malú firmu Krino stav, s.r.o. sídliacu v Cíferi. Obecné služby Budmerice, ktorých 100-percentným vlastníkom je obec Budmerice, obvinenia odmietajú."Aktuálne vedenie Ministerstva kultúry SR sa v ostatnom čase snaží cez svoje subjektívne vyjadrenia poškodzovať dobrú povesť našej obecnej spoločnosti, ktorú si vybudovala tak u občanov Budmeríc, ako aj u partnerov, s ktorými spolupracuje. Výsledok snahy neustále útočiť na Obecné služby Budmerice sa prejavuje v mnohých kontrolách, ktoré ministerstvo iniciovalo, pričom ich výsledok preukázal, že sme neporušili zákon," uviedla pred časom spoločnosť.Zmiznutie vyťažených drevín v lesoparku kaštieľa sa podľa nej nezakladá na pravde, kontrolou Inšpekcie životného prostredia nebolo zistené porušenie zákona. Čerpadlo bazénovej techniky bolo demontované za účelom opravy a údržby, vysvetlili Obecné služby Budmerice. Poukazujú tiež na to, že zamestnávali ťažko zdravotne znevýhodnených ľudí a ukončenie zmluvy s ministerstvom malo za následok skomplikovanie udržania zamestnanosti týchto osôb.Odkedy kaštieľ prevzala v auguste do správy nová spoločnosť, je pre verejnosť zatvorený. Kedy sa znova otvorí, rezort kultúry nekonkretizoval. Sprístupnený je len jeho areál."V kaštieli Budmerice sa aktuálne realizujú činnosti nevyhnutné k zabezpečeniu ochrany majetku, ale aj zdravia osôb tak, aby bolo možné objekt sprístupniť verejnosti. V kaštieli sa plánujú, respektíve realizujú nevyhnutné práce potrebné k udržaniu dobrého stavu ako budovy kaštieľa, tak aj jeho okolia," informovala hovorkyňa. Národná rada SR si nedávno objednala služby u sociálneho podniku z Budmeríc, ktorému ministerstvo kultúry zrušilo spoluprácu. Podľa zmluvy uzavretej s Kanceláriou Národnej rady sa zákazka v hodnote zhruba 80-tisíc eur týka obnovy rekreačného zariadenia Častá - Papiernička."Ak sociálny podnik z Budmeríc nemohol spravovať kaštieľ, o ktorý sa staral dlhé roky, prečo sa mu táto vládna koalícia rozhodla dať novú zákazku?" poukázal poslanec PS Marek Lackovič "Ministerstvo kultúry nemá vedomosť o zadaní zákazky Národnou radou Slovenskej republiky Obecným službám Budmerice. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, môže sa takýto subjekt zúčastňovať na verejných zákazkách," reagoval rezort kultúry.Kaštieľ v Budmericiach vzbudil pozornosť na jar tohto roka po tom, ako v ňom generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala oslavoval životné jubileum.