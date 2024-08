Šimkovičovej ministerstvo sa dištancuje od zoznamu zakázanej literatúry, ide o iniciatívu zamestnankyne

14.8.2024 (SITA.sk) - Zoznam „závadnej“ literatúry rozposlaný zamestnancom Ministerstva kultúry SR bol osobnou iniciatívou zamestnankyne Referátu krízového riadenia, bezpečnosti štátu a utajovaných skutočností rezortu, a nie je to dokument, ktorý vydala ministerka Martina Šimkovičová alebo ministerstvo.Rezort kultúry tak reagoval na tvrdenia opozičnej poslankyne Ireny Bihariovej PS ), že Šimkovičová vydala zoznam „zakázanej“ literatúry, ktorý obsahuje rizikovú literatúru s možným vplyvom na radikalizáciu osôb. V predmetnom zozname bol napríklad časopis Zem a vek , kniha Židokracia od väzobne stíhaného Mariána Magáta , ale aj manifest teroristu, ktorý vraždil pred barom Tepláreň v Bratislave.„O svojom úmysle distribuovať tento dokument všetkým zamestnancom Ministerstva kultúry SR a príslušným organizáciám vopred neinformovala (spomenutá zamestnankyňa rezortu, pozn. SITA) nikoho z vedenia ministerstva. Materiál zaslala na vedomie do kancelárie ministerky na podpis iba ako informatívny materiál, ktorý bol rezortu doručený z Národného bezpečnostného a analytického centra, a to bez akéhokoľvek ďalšieho komunikovania svojho zámeru, čo s ním chce ďalej robiť,“ zdôraznilo ministerstvo kultúry. Ako doplnilo, v tom čase ministerku kultúry zastupoval jeden zo štátnych tajomníkov, ktorý ho vzal na vedomie svojím podpisom.„Pokyn o distribuovaní tohto materiálu nikto z vedenia nikdy nevydal, ani nepodpísal,“ dodal rezort.