Šimkovičovej ministerstvo vyvrátilo pochybnosti o funkčnosti Fondu na podporu umenia

28.3.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry SR ubezpečuje verejnosť, že Fond na podporu umenia (FPU) je funkčný a jeho činnosť nie je prerušená. Rezort tak reagoval na medializované informácie o rušení kultúrnych podujatí pre oneskorenie vyplácania dotácii zo strany FPU.Ako ďalej ministerstvo zdôraznilo, fond plní svoje zákonné úlohy, výzvy sú zverejňované, odborné komisie zasadali a pokračujú v práci. Pridelenie podpory projektom sa podľa ministerstva uskutočňuje v súlade s platnými predpismi a princípmi odborného hodnotenia.„Ministerstvo kultúry vníma vzniknutý spoločenský dialóg o kultúrnej politike ako legitímny, no zároveň odmieta akékoľvek snahy o spochybnenie zákonného postupu a fungovania fondu," uviedol retort. V prípade výzvy zameranej na tradičnú kultúru došlo podľa ministerstva k technickému oneskoreniu, ktoré bolo spôsobené dočasnou neúplnosťou odbornej komisie.„Táto situácia vznikla z dôvodu konfliktu záujmov niektorých navrhovaných členov, ktorí sa súčasne podieľali na projektoch, o ktorých mali rozhodovať. Tento nesúlad bol identifikovaný Radou FPU. Fond na podporu umenia opakovane predkladá Rade FPU návrhy na obsadenie odborných komisií tzv. „recykláciou“, čo nie je v súlade so zákonom," vysvetlil rezort. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že podpora pre projekty tradičnej kultúry nie je ohrozená.„Finančné prostriedky bude možné čerpať v štandardnom období od 1. januára do 31. decembra 2025. V prípade, že výdavky vznikli ešte pred samotným zverejnením výsledkov výzvy, môžu byť spätne uznané, pokiaľ budú v súlade s podmienkami výzvy a schválené odbornou komisiou," uviedol rezort s tým, že ide o bežnú prax, ktorá je v systéme FPU dlhodobo uplatňovaná. Rezort kultúry takisto pripomenul, že vyjadruje dôveru v princípy odbornosti, transparentnosti a rovného prístupu k verejným zdrojom.„Dotácie musia byť prideľované spravodlivo, nie na základe predchádzajúcej známosti alebo zvyklostí. Podpora kultúry musí byť verejnou službou pre celé Slovensko, nie privilégiom vybraných skupín," dodalo ministerstvo.Denník Sme vo štvrtok 27. marca citoval status organizátorov folklórneho festivalu Mrvenica, podľa ktorého sa kvôli oneskoreniu rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia 4. ročník festivalu v žilinskom lesoparku tento rok neuskutoční. Organizátori dodali, že sú závislí od financií pridelených z FPU a na konci marca je už pre nich neskoro začať podujatie organizovať.„Tento týždeň obletela sociálne siete aj podobná správa o zrušení Festivalu detských folklórnych súborov, ktoré roky organizuje Podpolianske osvetové stredisko," uviedlo Sme.