Rozpočtové provizórium v meste Vysoké Tatry sa končí, poslanci schválili upravený rozpočet

28.3.2025 (SITA.sk) - Rozpočtové provizórium vo Vysokých Tatrách sa po necelých troch mesiacoch končí. Mestskí poslanci počas zasadnutia mestského zastupiteľstva vo štvrtok schválili upravený rozpočet pre tento rok.Ako pre agentúru SITA uviedol primátor Jozef Štefaňák , po poslaneckých úpravách pôvodného návrhu bude mesto hospodáriť v rámci prebytkového rozpočtu s očakávanými príjmami takmer 10,8 milióna eur.Samospráva v závere minulého roka predložila návrh rozpočtu, ktorý počítal s navýšením poplatkov za komunálny odpad či miestnych daní. Časť poslancov však s týmito opatreniami nesúhlasila, všeobecne záväzné zariadenia prijaté neboli.Po úprave za návrh rozpočtu zahlasovalo vo štvrtok všetkých deväť prítomných poslancov. „Niektoré podmienky poslancov sa zapracovali, keď pri niektorých zistili, že sú neopodstatnené, stiahli ich. Keď sme zistili, že niektoré veci sú opodstatnené, doplnili sme ich a konečne sme z rozpočtového provizória vonku,“ komentoval primátor.Podľa jeho slov je tento krok najdôležitejší pre školy, kde pre problémy s dofinancovaním počas provizória napríklad hrozilo zatvorenie základnej umeleckej školy. „Vyhli sme sa kolapsu a verím, že to bolo po prvý a poslednýkrát v histórii mesta,“ dodal Štefaňák na margo niekoľkomesačného provizória.Ďalšia zmena, ktorá vyplynula zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, sa týka frekvencie vývozu komunálneho odpadu.Po tom, ako vlani v decembri neprešiel návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým by sa zvýšil poplatok za komunálny odpad z 30 na 42 eur ročne, samospráva spolu so spoločnosťou VPS Vysoké Tatry rozhodla o dvojtýždňovom intervale vývozu namiesto jednotýždňového. Zmena vstúpila do platnosti od 1. marca 2025.Podľa samosprávy musela spoločnosť pristúpiť k tomuto kroku z dôvodu, že súčasný ročný poplatok už viac nepostačuje na finančné pokrytie jednotýždňového intervalu zberu odpadu. Tatranci proti tomuto kroku spisovali petíciu.„Urobil som ústupok, smeti sa budú voziť každý týždeň. Budeme hľadať riešenie, kde zoženieme peniaze,“ poznamenal primátor mesta. Na pondelok je na túto tému naplánované aj stretnutie s mestskými poslancami.