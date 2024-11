Šimkovičovej ministerstvo za prerábku štátnej hymny zaplatí 46 500 eur

20-tisícová autorská odmena

Do melódie a textu sa zasahovať nebude

20.11.2024 (SITA.sk) - Nový hudobný aranžmán štátnej hymny bude stáť 46 500 eur. Vyplýva to zo zmluvy medzi Ministerstvom kultúry SR a spoločnosťou orchestral s.r.o., ktorú 18. novembra zverejnil rezort v Centrálnom registri zmlúv.Podľa nej tvorí 20-tisíc eur autorská odmena za vytvorenie diela a 26 500 eur je odmena za vyhotovenie zvukového záznamu. Za spoločnosťou orchestral s.r.o. stojí hudobník Oskar Rózsa . Celková suma za nové prevedenie hymny sa vyšplhá zrejme vyššie.„V odmene nie sú zahrnuté odmeny pre hudobníkov a spevákov, ktorí podajú umelecké výkony pri nahrávaní nového zvukového záznamu diela," píše sa v zmluve.Hudobníci majú dielo podľa zmluvy odovzdať do 15. decembra, premiéru má mať nová štátna hymna 1. januára 2025. Do melódie a textu zasahovať nebudú, zmení sa hudobný aranžmán piesne.Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) sa osobne zúčastnila na nahrávaní. Ako sa pred časom vyjadrila, podľa nej ide o ambiciózny projekt. Štátnu hymnu Slovenskej republiky tvoria prvé dve slohy piesne Janka Matúšku z roku 1844 s názvom Nad Tatrou sa blýska.„Hudobná úprava štátnej hymny sa vytvorí pre vokálne alebo vokálno-inštrumentálne obsadenie s cieľom zvukového i reprodukčného ideálu, ktorý bude charakteristický pre významné príležitosti. Dielo sa vytvorí vo forme partitúry a zvukovej nahrávky v spievanej verzii i v inštrumentálnej verzii, a to vo forme inštrumentálnej orchestrálnej hudby nahratej na inom nástroji alebo v kombinácii nástrojov, ako aj v origináli nahratej symfonickým orchestrom," píše sa v zmluve. Nositeľom práv k vyhotovenému zvukovému záznamu diela sa stáva na základe zmluvy objednávateľ, čiže ministerstvo kultúry.