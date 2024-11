Slovenské technické múzeum uzatvorí niektoré pobočky, dôvodom sú konsolidačné opatrenia vlády

19.11.2024 (SITA.sk) - Konsolidácia ovplyvní prevádzku v niektorých pobočkách Slovenského technického múzea (STM) . Ako múzeum informovalo, od 13. novembra je uzatvorený pre verejnosť Kaštieľ v Budimíre (okres Košice-okolie).Od 23. novembra postihne rovnaký osud aj Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej (okres Kežmarok) a do konca tohto roka si návštevníci nepozrú ani Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve (okres Košice-okolie) ani národnú kultúrnu pamiatku Hámor v Medzeve. Pobočky budú uzatvorené z personálnych dôvodov.Múzeum ozrejmilo, že prevádzku jeho pobočiek ovplyvnili konsolidačné opatrenia vlády, medzi ktorými je aj zníženie počtu zamestnancov o 10 percent spolu so znížením osobných výdavkov v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách. STM tento krok prekonzultovalo s Ministerstvom kultúry (MK) SR , ktoré je jeho zriaďovateľom. Múzeum podotklo, že nejde o prvé konsolidačné opatrenie v posledných rokoch."Slovenské technické múzeum za ostatné tri roky už čelilo podobným situáciám, ktoré si vyžiadali znižovanie počtu zamestnancov a optimalizáciu prevádzkových nákladov. Súčasné 10-percentné viazanie personálnych výdavkov na štátnych úradníkov a zamestnancov vo verejnej službe sa premieta aj do zníženia nákladov na zamestnancov STM na roky 2025 ‒ 2027," uvádza STM. Dodalo, že jedným z dôsledkov bude aj obmedzenie poskytovania jeho služieb pre verejnosť."Vedenie Slovenského technického múzea si uvedomuje, že tieto opatrenia môžu byť pre verejnosť nepríjemné, avšak sú nevyhnutné pre udržateľnosť a fungovanie múzea," zdôraznilo múzeum. Doplnilo, že hľadá i riešenia a možnosti, ktoré by umožnili ďalšiu prevádzku dotknutých pobočiek, prípadne sprístupnenie ich obsahu v iných formách či priestoroch STM.