Šimkovičovej novela zákona o štátnom jazyku neobmedzí práva národnostných menšín, sľubuje Taraba

Stretnutie so Šimkovičovou a Gyimesim

Štátny jazyk a práva menšín

Problémy južného Slovenska

17.10.2024 (SITA.sk) - Pripravovaná novela zákona o štátnom jazyku nijako neobmedzí doposiaľ vydobyté práva národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Sľubuje to podpredseda vlády a minister životného prostredia "Zaregistroval som, že informáciu o tom, že na ministerstve kultúry pripravujú novelizáciu zákona o štátnom jazyku sa snažili hneď určité skupiny využiť na rozdúchavanie národnostných vášni na Slovensku. Pre mňa osobne je dôležité, aby nikto nestaval proti sebe slovenský národ a menšiny žijúce na Slovensku," uviedol na sociálnej sieti Taraba.Podpredseda vlády sa pre pripravovanú novelu zákona o štátnom jazyku stretol s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou a bývalým poslancom parlamentu Györgyom Gyimesim "Oboznámili sme sa nielen s pripravovaným zákonom, ale verím, že sme aj vytvorili platformu na ďalšiu diskusiu. Jasne z úst pani ministerky zaznelo, že sa v ničom neplánuje meniť zákon o národnostných menšinách, ani v ničom sa nebude siahať na žiadne práva menšín. Podpora rozvoja štátneho jazyka sa dá tak, že nejde na úkor iného, práve naopak," dodal Taraba.Podľa podpredsedu vlády, je právom každého štátu, aby chránil vlastný štátny jazyk a vytváral dostatočný priestor pre jeho používanie."Zároveň, aby to robil tak, že v ničom sa neobmedzuje používanie jazyka národnostných menšín alebo rokmi dosiahnutú dohodu o právach menšín ukotvenú v zákonoch a medzinárodných dohovoroch," podotkol Taraba.S poslancom Gyimesim plánuje minister Taraba spolupracovať aj pri otázkach rozvoja problémov južného Slovenska, a to hlavne pri vybudovaní siete vodovodov a kanalizácii, ale aj pri riešení rôznych envirozáťaží."Na ministerstve už finalizujeme riešenie trvalého odstránenia envirozáťaže vo Vrakuni, ktorú v blízkej budúcnosti predložím vláde. Toto riešenie ochráni spodné vody Žitného ostrova a najmä bude realizovateľné," konštatoval Taraba.