Súdna rada opätovne pošle Reyndersovi pozvánku na diskusiu o právnom štáte

Reynders sa na zasadnutí súdnej rady nezúčastnil

Opatrenia, ktoré zabezpečia záruky nezávislosti

17.10.2024 (SITA.sk) - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová dostala od členov rady mandát pozvať eurokomisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa na niektoré zo zasadnutí rady, ktoré sa uskutočnia v období od novembra do januára 2025.Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa rady Veronika Vasilková s tým, že rada má naďalej záujem o stretnutie s ním za účelom diskusie o právnom štáte. Eurokomisár pre spravodlivosť Reynders dostal pôvodne pozvanie na zasadnutie súdnej rady vytýčené na 19. septembra. EK však podľa rady začala komunikovať až 26. septembra s tým, že komisár v danom termíne nebol k dispozícii a nemohol sa na zasadnutí súdnej rady zúčastniť.Súdna rada sa na svojom zasadnutí 19. septembra ohradila voči správe Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku.„Súdna rada konštatuje, že správa je neobjektívna a neodráža skutočný stav právneho štátu na Slovensku,“ uvádza sa v uznesení, ktoré podporilo 12 prítomných členov súdnej rady. Európska komisia v správe Slovensku odporúča zaviesť opatrenia, na základe ktorých sa zabezpečí, aby sa na členov súdnej rady vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti pokiaľ ide o ich odvolanie, s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa nezávislosti súdnych rád.Ďalej našu krajinu nabáda k tomu, aby zaviedla opatrenia na zavedenie a dodržiavanie dostatočných záruk v prípadoch, keď sudcovia musia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin ohýbania práva v súvislosti so svojimi súdnymi rozhodnutiami.