Šimkovičovú pobúril obraz vystavený v Slovenskom rozhlase, pripravuje legislatívne zmeny

30.11.2023 - Ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ) pobúril obraz vystavený v Slovenskom rozhlase . Ako informoval denník Nový Čas, ide o obraz zobrazujúci dvoch mužov od slovenského umelca Andreja Dúbravského.Obraz vystavený v priestoroch verejnoprávneho rozhlasu šéfka rezortu kultúry kritizovala vo vysielaní televízie Slovan. Kritika smerovala i na to, že obraz je vystavený v predvianočnom období. Šimkovičová avizuje prípravu legislatívy, ktorá by umožnila vyrovnať sa s podobnými záležitosťami.Nejde len o predmetný obraz, ale i podnety, ktoré nedávno riešila a zamietla ako neopodstatnené Rada pre reklamu, a ktoré sa týkali reklamy údajne zobrazujúcej homosexualitu. Ministerka konštatovala, že tieto veci rieši, pretože podnety i s otázkami, čo môže urobiť, dostáva vo veľkých počtoch.Uviedla tiež, že to vyrušuje aj ju samotnú a hnevá ju, že ako ministerka na to nedokáže vplývať. Tvrdí, že legislatívne zmeny sú v štádiu prípravy a považuje za potrebné, aby jej rezort mal väčšie kompetencie vplývať na tieto veci.Samotný Dúbravský, ktorého diela vystavuje napríklad Slovenská národná galéria a ktorý momentálne pripravuje výstavu v New Yorku, sa pre Nový Čas vyjadril, že ministerkine názory ho znepokojujú. Poznamenal ale, že Šimkovičovej vyjadrenia s ním nič nerobia a dúfa, že počas svojho pôsobenia vo funkcii stihne strpčiť život čo najmenšiemu počtu ľudí pôsobiacich v kultúre. Zdôraznil tiež, že kým umelecké diela, vrátane tých jeho, ostanú uchované pre budúce generácie, na ľudí, ktorí stavajú svoju kariéru na šírení nenávisti a rozoštvávání, sa rýchlo zabudne.Projektový manažér Galérie Slovenského rozhlasu a kurátor výstavy Ivan Jančár považuje za nešťastné, ak by im niekto bral umeleckú slobodu a vnucoval, čo môžu a čo nie. Zdôraznil tiež, že predmetný obraz nie je pornografický, no niekomu asi môže prekážať, že je na ňom homosexuálny pár. Dodal však, že mu nezišlo na um, či by ho z daného dôvodu mohol alebo nemohol vystavovať. Zároveň uviedol, že výstava sa už skončila, a teda nebola predvianočná.