Simona Salátová srší humorom za každých okolností. Tentokrát vydala detskú, mimoriadne vtipnú knihu!

Najnovšie si na svoje konto pripísala i autorskú publikáciu knižky pre deti Smradľavé kráľovstvo a reformy princezny Prdiany.

Vtipná a pútavá detská kniha rozpráva príbeh o princeznej Prdiane a jej odvahe meniť svet okolo seba. V Smradľavom kráľovstve, kde prdy sú normou a všadeprítomné, sa princezná rozhodne, že nastal čas na zmenu. S pomocou mladého vedca Tišana sa púšťa do boja proti zlombám – zvláštnym vynálezom, ktoré spôsobujú nepríjemné pachy a problémy v kráľovstve.

Príbeh plný komických situácií, dobrodružstva učí deti o dôležitosti odvahy ísť proti prúdu a bojovať za lepší svet. Autorská prvotina populárnej komičky je venovaná jej synovi Damiánovi a vznikla vďaka ich večerným uspávacím rituálom. „Mám 8-ročného syna a keď nám došli vhodné príbehy pred spaním, nemala som na výber a musela som sa púšťať do vymýšľania,“ približuje Simona vznik príbehu, ktorý sa dočkal publikácie. „Chcela som niečo, čo bude smiešne, aby sa môj syn bavil. No a čo je v jeho veku smiešnejšie ako prdy? Naozaj nič. Zároveň som chcela, aby rozprávka mala ponaučenie a aj trošku feminizmu a romantiky. Potom som sa už len snažila to celé skombinovať,“ vysvetľuje autorka, prečo zvolila nie príliš bežnú tému detských kníh.

Novinka je primárne určená pre deti a mládež, ale aj dospelí si v nej nájdu momenty, ktoré ich zaručene pobavia. Keďže ide o príbeh, ktorý prvotne vznikol rozprávaním na dobrú noc, jeho napísanie malo expresný priebeh a za zmienku stojí, že už pri zachytávaní dobrodružstiev odvážnej princezny Prdiany na papier, Simone sekundoval jej manžel. „Ja trpím takzvaným návalovým písaním. To znamená, že keď začnem, musím to čím skôr vidieť hotové. Príbeh samotný existoval už dlhšie a text som napísala neskôr asi za týždeň. A keďže mám to šťastie, že žijem s vtipným mužom, tak veľa smiešnych názvov a odvodenín od prdov má na svedomí práve on. Samozrejme, ešte prešiel nejakými editorskými pripomienkami, ale to je samozrejmé,“ spomína autorka na zrod svojej knižnej prvotiny.

Knihu Simona Salátová vydala s pomocou Silných rečí a Jána Gorduliča, taktiež s pomocou komičkinho manažéra Michala Turzu. „Mám šťastie na ľudí, ktorí veria aj v poriadne bláznivé nápady,“ okomentovala Salátová podporu svojich kolegov a priateľov. Veselý, i keď troška smradľavý, príbeh ilustroval talentovaný umelec Martin Hatala. „Celý čas sme spolu komunikovali a do ilustrácií svojimi predstavami zasahoval aj Damko. Ten ho asi najviac potrápil,“ priznáva Simona.

Česť prečítať si knižku ako prvý mal Simonin manžel Teodor, nasledovala komičkina ratolesť. „Synovi sa kniha veľmi páči, ale s deťmi to je tak, že úspechy rodičov niekedy berú ako samozrejmosť. Takže, keď ju prvýkrát videl, tváril sa tak, že vlastne on ani nerátal s iným variantom, ako vydaním Smradľavého kráľovstva ako knihy. Potom ju však hrdo niesol do školy a videla som, aký je na to pyšný, že bol a je jej súčasťou,“ neskrýva radosť.

A ktorá pasáž z príbehu je autorkinou srdcovkou? „Mojou najobľúbenejšou časťou je, keď sa kráľ dostane do nemocnice, ale nevedia mu dobre ošetriť zranenia, pretože v tej nemocnici riešia len zranenia zo smradu. Majú to tak príkazom a celé to tam nevyzerá veľmi vábne. Trošku je to taký prienik aj naším zdravotníctvom,“ naráža Simona na smutnú realitu. Za najhumornejšiu časť knihy však považuje úplne inú pasáž. „Najvtipnejší je podľa mňa úvod a opisovanie života v Smradľavom kráľovstve. Tam cítiť aj Teov rukopis,“ dopĺňa čerstvá spisovateľka.

Smradľavé kráľovstvo a reformy princezny Prdiany sa dočkajú i oficiálneho privítania do sveta rozprávok a príbehov a to prostredníctvom krstu knižky, ktorý sa uskutoční v pondelok 04.12.2023 v tržnici OC Nivy v Bratislave od 17:00 hod. Podujatím bude sprevádzať Ján Gordulič a knihu pokrstí, nik iný, ako Simonin syn Damián. „Plánujeme ju krstiť lupeňmi zo smraďošiek, čo sú aj národné kvietky v Smradľavom kráľovstve. Pochopiteľne,“ prezrádza autorka detaily krstu, „potom bude prebiehať podpisovanie knižky a fotenie s fanúšikmi“.

Autorská prvotina z pera Simony Salátovej žne prvé úspechy, čo ju motivuje i do budúcnosti. „Rada by som v budúcnosti napísala niečo vážnejšie, možno aj o mojom živote, ale to chce čas,“ odkazuje na záver šikovná spisovateľka, komička a v neposlednom rade mama.