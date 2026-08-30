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 24hod.sk    Šport

30. augusta 2026

Šimon Nemec má byť jedným z pilierov prestavby Calgary. Okamžite má prevziať veľkú úlohu v obrane


Tagy: hokejový obranca NHL Stanleyho pohár

Severoamerický portál RG vo svojej analýze pred ročníkom 2026/2027 očakáva, že 22-ročný Slovák okamžite prevezme časť povinností, ktoré v defenzíve zostali voľné po odchodoch Rasmusa Anderssona a MacKenzieho ...



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devils_capitals_hockey_23623 676x451 30.8.2026 (SITA.sk) - Severoamerický portál RG vo svojej analýze pred ročníkom 2026/2027 očakáva, že 22-ročný Slovák okamžite prevezme časť povinností, ktoré v defenzíve zostali voľné po odchodoch Rasmusa Anderssona a MacKenzieho Weegara.


Slovenského hokejového obrancu Šimona Nemca čaká v Calgary Flames výrazná úloha už počas jeho prvej sezóny v kanadskom klube. Severoamerický portál RG vo svojej analýze pred ročníkom 2026/2027 očakáva, že 22-ročný Slovák okamžite prevezme časť povinností, ktoré v defenzíve zostali voľné po odchodoch Rasmusa Anderssona a MacKenzieho Weegara.

Najslabšia ofenzíva


Calgary počas uplynulej sezóny výrazne prestavalo káder. Okrem Anderssona a Weegara odišiel aj skúsený útočník Nazem Kadri. Flames skončili s bilanciou 34 víťazstiev a 48 prehier, získali 77 bodov a štvrtý rok za sebou sa nedostali do play-off. S 212 strelenými gólmi mali podľa NHL.com dokonca najslabšiu ofenzívu celej ligy.

Generálny manažér Craig Conroy sa preto rozhodol staviť na mladších hráčov a jedným z najvýraznejších krokov bol práve príchod Nemca. Calgary ho získalo 23. júna z New Jersey Devils spoločne s útočníkom Maximom Cypľakovom. Opačným smerom putovali podmienené výbery v prvých kolách draftov 2027 a 2028, výber v druhom kole draftu 2026 a defenzívna nádej Etienne Morin.

Flames následne ukázali, že so slovenským reprezentantom počítajú dlhodobo. Nemec podpísal 6. júla päťročnú zmluvu v celkovej hodnote 36,25 milióna dolárov. Dvojka draftu z roku 2022 prichádza do Calgary po sezóne, v ktorej nazbierala 26 bodov a zblokovala 104 striel.

Veľké očakávania


Podľa analýzy RG sa očakáva, že Nemec okamžite vstúpi do úlohy, o ktorú sa v minulosti delili Andersson s Weegarom. Nejde teda iba o perspektívnu posilu do budúcnosti, ale o hráča, ktorý má už vo veku 22 rokov niesť značnú časť zodpovednosti v prestavanej obrane Flames.

Nemec pritom nebude jediným mladým obrancom, na ktorom chce Calgary stavať. Veľké očakávania sprevádzajú aj Zayna Parekha, deviatku draftu z roku 2024. Ako tínedžer odohral v NHL 37 zápasov a získal deväť bodov, pričom na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v roku 2026 nazbieral 13 bodov v siedmich dueloch. V tohtoročnom drafte si Flames zo šiesteho miesta vybrali ďalšieho obrancu Carsona Carelsa.

Rozvoj mužstva


Od Calgary sa napriek príchodu Nemca v najbližšej sezóne neočakáva boj o Stanleyho pohár. Podľa prognóz RG obsadia Flames niektoré z posledných piatich priečok v NHL a získajú možnosť na jeden z najvyšších výberov v drafte 2027. Úlohou trénera Ryana Husku má byť predovšetkým rozvoj mladého mužstva.

Práve Nemec však patrí medzi hráčov, ktorí majú rozhodnúť, ako rýchlo sa Calgary z prestavby dostane. Flames za slovenského obrancu obetovali významný draftový kapitál a následne doňho investovali viac ako 36 miliónov dolárov. Už jeho prvá sezóna v Kanade tak môže ukázať, či v ňom získali jeden zo základných stavebných kameňov svojej novej éry.


Zdroj: SITA.sk - Šimon Nemec má byť jedným z pilierov prestavby Calgary. Okamžite má prevziať veľkú úlohu v obrane © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hokejový obranca NHL Stanleyho pohár
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