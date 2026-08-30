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30. augusta 2026
Tisíce čeleniek a párov ponožiek. Dojatého Federera uviedli do Medzinárodnej tenisovej siene slávy
Štyridsaťpäťročný Roger Federer sa počas ceremoniálu v Newporte v americkom štáte Rhode Island niekoľkokrát neubránil slzám. Švajčiarsku tenisovú legendu Rogera Federera v sobotu slávnostne ...
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30.8.2026 (SITA.sk) - Štyridsaťpäťročný Roger Federer sa počas ceremoniálu v Newporte v americkom štáte Rhode Island niekoľkokrát neubránil slzám.
Švajčiarsku tenisovú legendu Rogera Federera v sobotu slávnostne uviedli do Medzinárodnej tenisovej siene slávy. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión počas emotívneho prejavu označil ocenenie za jednu z najväčších pôct svojho života.
Štyridsaťpäťročný Roger Federer sa počas ceremoniálu v Newporte v americkom štáte Rhode Island niekoľkokrát neubránil slzám. Švajčiar, ktorý ukončil profesionálnu kariéru v roku 2022, vo svojom prejave poďakoval súperom, rozhodcom, fanúšikom, rodine aj priateľom, ktorí ho sprevádzali počas kariéry.
„Je to jedna z najväčších pôct môjho života,“ povedal Federer. „Volajú to Sieň slávy, ale sláva nikdy nebola mojím cieľom. Mojím cieľom bolo stráviť život tým, čo milujem, s ľuďmi, ktorí to milujú rovnako ako ja.“
Osemnásobný víťaz Wimbledonu svoj prejav odľahčil menej známymi štatistikami zo svojej kariéry. Uviedol, že od vstupu na okruh ATP v roku 1998 až po odchod do dôchodku v roku 2022 použil viac ako 5 000 čeleniek a približne 7 000 párov ponožiek. „Ale v skutočnosti neexistuje spôsob, ako zmerať, čo pre mňa znamená byť tu. Ťažko sa to vyjadruje slovami,“ dodal.
Federer si zaspomínal aj na obdobie, keď ako 13-ročný podával loptičky na turnaji ATP v rodnom Bazileji. „Chcem poďakovať každému podávačovi loptičiek, ktorý celé hodiny stál počas mojich zápasov, alebo vlastne počas všetkých našich zápasov. Vidím vás. Ďakujem vám. Bol som jedným z vás,“ povedal.
Švajčiar musel utierať slzy aj pri spomienkach na svoj tenisový vzor Stefana Edberga, ďalších hráčov, rodinu a členov tímu, ktorí ho počas kariéry podporovali. „Potrebujem vreckovky, slnečné okuliare a všetko možné, aby som sa teraz ochránil. Toto je poriadny chaos,“ zavtipkoval Federer.
„Bola to neuveriteľná cesta,“ pokračoval bývalý líder svetového rebríčka. Podľa neho mu uvedenie do Medzinárodnej tenisovej siene slávy poskytuje príležitosť nielen obzrieť sa za minulosťou, ale aj pozerať do budúcnosti.
„Ako môžete vidieť, stále píšem svoj milostný list tenisu. Moje obdobie hráča sa skončilo, ale tenis bude vždy stáť na priesečníku všetkého, na čom mi najviac záleží: mojej rodiny, našich priateľstiev, uplynulých 40 rokov aj budúcnosti, ktorú budujeme. Tenis je pre mňa zodpovedný za toto všetko,“ zakončil Federer.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce čeleniek a párov ponožiek. Dojatého Federera uviedli do Medzinárodnej tenisovej siene slávy © SITA Všetky práva vyhradené.
Švajčiarsku tenisovú legendu Rogera Federera v sobotu slávnostne uviedli do Medzinárodnej tenisovej siene slávy. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión počas emotívneho prejavu označil ocenenie za jednu z najväčších pôct svojho života.
Štyridsaťpäťročný Roger Federer sa počas ceremoniálu v Newporte v americkom štáte Rhode Island niekoľkokrát neubránil slzám. Švajčiar, ktorý ukončil profesionálnu kariéru v roku 2022, vo svojom prejave poďakoval súperom, rozhodcom, fanúšikom, rodine aj priateľom, ktorí ho sprevádzali počas kariéry.
„Je to jedna z najväčších pôct môjho života,“ povedal Federer. „Volajú to Sieň slávy, ale sláva nikdy nebola mojím cieľom. Mojím cieľom bolo stráviť život tým, čo milujem, s ľuďmi, ktorí to milujú rovnako ako ja.“
Osemnásobný víťaz Wimbledonu svoj prejav odľahčil menej známymi štatistikami zo svojej kariéry. Uviedol, že od vstupu na okruh ATP v roku 1998 až po odchod do dôchodku v roku 2022 použil viac ako 5 000 čeleniek a približne 7 000 párov ponožiek. „Ale v skutočnosti neexistuje spôsob, ako zmerať, čo pre mňa znamená byť tu. Ťažko sa to vyjadruje slovami,“ dodal.
Federer si zaspomínal aj na obdobie, keď ako 13-ročný podával loptičky na turnaji ATP v rodnom Bazileji. „Chcem poďakovať každému podávačovi loptičiek, ktorý celé hodiny stál počas mojich zápasov, alebo vlastne počas všetkých našich zápasov. Vidím vás. Ďakujem vám. Bol som jedným z vás,“ povedal.
Švajčiar musel utierať slzy aj pri spomienkach na svoj tenisový vzor Stefana Edberga, ďalších hráčov, rodinu a členov tímu, ktorí ho počas kariéry podporovali. „Potrebujem vreckovky, slnečné okuliare a všetko možné, aby som sa teraz ochránil. Toto je poriadny chaos,“ zavtipkoval Federer.
„Bola to neuveriteľná cesta,“ pokračoval bývalý líder svetového rebríčka. Podľa neho mu uvedenie do Medzinárodnej tenisovej siene slávy poskytuje príležitosť nielen obzrieť sa za minulosťou, ale aj pozerať do budúcnosti.
„Ako môžete vidieť, stále píšem svoj milostný list tenisu. Moje obdobie hráča sa skončilo, ale tenis bude vždy stáť na priesečníku všetkého, na čom mi najviac záleží: mojej rodiny, našich priateľstiev, uplynulých 40 rokov aj budúcnosti, ktorú budujeme. Tenis je pre mňa zodpovedný za toto všetko,“ zakončil Federer.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce čeleniek a párov ponožiek. Dojatého Federera uviedli do Medzinárodnej tenisovej siene slávy © SITA Všetky práva vyhradené.
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