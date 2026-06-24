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 24hod.sk    Šport

24. júna 2026

Šimon Nemec si práve varil večeru, keď sa dozvedel, že New Jersey mení za Calgary


Tagy: NHL 2025/2026 slovenský obranca Výmena hráčov

Šimon Nemec končí v americkom New Jersey a odchádza do kanadského Calgary. Šimon Nemec strávil uplynulý týždeň prípravou svojho ...



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milan_cortina_olympics_ice_hockey_23418 676x451 24.6.2026 (SITA.sk) - Šimon Nemec končí v americkom New Jersey a odchádza do kanadského Calgary.


Šimon Nemec strávil uplynulý týždeň prípravou svojho mladšieho brata Adama na draft NHL. Všetko sa však zmenilo v utorok popoludní, keď 22-ročného hráča získali Calgary Flames v rámci veľkej výmeny s New Jersey Devils.

"Práve som si varil večeru, keď som sa dozvedel tú správu,“ povedal Nemec cez WhatsApp zo svojho domu na Slovensku. "Bol som trochu šokovaný, ale v pozitívnom zmysle," doplnil podľa klubového webu Flames.

Večera - rovnako ako Nemcove nové začiatky v Calgary – pravdepodobne chutila sviežo. Len štyri roky po tom, čo bol v drafte NHL vybraný ako číslo 2, sa tento mimoriadne ofenzívny obranca teší na prvú zámorskú zmenu v kariére.

Dobrý mladý tím


"Očakával som, že sa niečo stane. Som nadšený z toho, že sa stanem súčasťou Calgary, je to dobrý mladý tím. Myslím si, že to môže byť pre mňa naozaj dobré miesto na hokej, som naozaj šťastný," vravel účastník štyroch majstrovstiev sveta a dvoch zimných olympijských hier.



Ofenzívna hra je niečo, čo 22-ročný obranca rád dopĺňa k poctivej defenzíve. Má výbornú rozohrávku, ale aj strelu, čo z neho robí dobrého hráča do presilovkovej formácie.

26 bodov, z toho 11 gólov


V 68 zápasoch za Devils v sezóne 2025/2026 strelil rodák z Liptova 11 gólov a pridal aj 15 asistencií. A to napriek tomu, že tréner Sheldon Keefe ho z nejakého dôvodu nevyťažoval často tak intenzívne, ako iných obrancov vo svojom tíme.


"V prvých 15 zápasoch sezóny som neskóroval a nehral som až tak veľa. Po zranení Dougieho Hamiltona som už mal viac času na ľade. Cítil som, že musím viac strieľať, a aj som strieľal. A takmer všetko išlo do bránky," pousmial sa Šimon Nemec.

Dosiaľ všetkých 155 zápasov v NHL Nemec odohral v drese Devils, ale s plánovaným presunom do inej krajiny sa už zamýšľa nad tým, aké to bude v Calgary.


Teší sa na krajanov


S obrancom Flames Kevinom Bahlom odohral v New Jersey niekoľko zápasov, ktoré Nemec opisuje ako "celkom dobré", ale už bol v kontakte s dvoma krajanmi ohľadom možnosti spoločného dresu počas najbližších sezón. Súčasťou organizácie Calgary Flames sú aj útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek.

"Sme naozaj dobrí priatelia s Martinom Pospíšilom aj Samom Honzekom. Boli to prví chlapci, ktorým som napísal, že sa pripájam k Calgary. Myslím si, že všetci sa naozaj tešíme, že budeme hrať spolu," uviedol Nemec.

Bývalý hráč Nitry je hrdý na to, že často a dobre reprezentuje Slovensko. Tento rok síce chýbal na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, ale na februárovom olympijskom vrchole v Miláne bol dôležitá súčasť tímu Vladimíra Országha, ktorý skončil tesne za medailovými priečkami na 4. mieste. S predchádzajúcich ZOH 2022 v Pekingu si odniesol domov bronzovú medailu.

Rád reprezentuje


"Povedal by som, že je to trochu iné, keď hráte za svoju krajinu a môžete urobiť všetkých slovenských fanúšikov hrdými. Národný tím mi pomohol, keď som mal 17 - 18 rokov, už som hral na majstrovstvách sveta. Ak môžem, vždy idem reprezentovať slovenský národný tím," skonštatoval.

Brata pripravil na draft


Vzápätí pripojil ešte krátky komentár k draftu do NHL, ktorý čaká v najbližších dňoch jeho mladšieho brata Adama. Ten bol až doteraz súčasťou tímu juniorskej súťaže OHL Sudbury Wolves.

"Som z neho nadšený a aj celá naša rodina. Bol so mnou pred štyrmi rokmi, takže videl celý proces. Myslím si, že to pre neho bola naozaj dobrá skúsenosť, povedal by som, že je pripravenejší ako ja," uzavrel Šimon Nemec na webe nhl.com/flames.

Čo za koho?


Nemec odchádza do Calgary spolu s útočníkom Maximom Cyplakovom za protihodnotu, ktorá zahŕňa dve draftové voľby v prvom kole, jednu voľbu v druhom kole a nádejného obrancu. New Jersey "obetovalo" Nemca za výber v druhom kole tohtoročného draftu, výbery v prvom kole draftov 2027 a 2028 a tiež obrancu Etienna Morina.


Zdroj: SITA.sk - Šimon Nemec si práve varil večeru, keď sa dozvedel, že New Jersey mení za Calgary © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2025/2026 slovenský obranca Výmena hráčov
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