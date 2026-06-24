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 24hod.sk    Šport

24. júna 2026

Modrič oslávil dvojstý zápas za tím Chorvátska víťazstvom. Tréner Dalič: Nie je to typ na oslavy


Tagy: chorvátsky národný tím Fanúšikovia MS vo futbale 2026 Oslava prvé víťazstvo spoluhráči

Luka Modrič zožal ovácie fanúšikov aj spoluhráčov vo svojom dvojstom zápase za Chorvátsko. Panama je vyradená, Chorvátsko obnovilo svoje šance na postup do vyraďovacej fázy. Semifinalistom z ...



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croatia_panama_wcup_soccer_21464 676x451 24.6.2026 (SITA.sk) - Luka Modrič zožal ovácie fanúšikov aj spoluhráčov vo svojom dvojstom zápase za Chorvátsko.


Panama je vyradená, Chorvátsko obnovilo svoje šance na postup do vyraďovacej fázy. Semifinalistom z predchádzajúcich dvoch svetových šampionátov vo futbale stačil jeden gól na to, aby zvíťazili vo svojom druhom vystúpení na MS 2026.

V kanadskom Toronte sa v súboji L-skupiny zrodilo víťazstvo Chorvátska 1:0 vďaka gólu Anteho Budimira z 54. minúty. Panama mala aj jednu veľkú príležitosť to, aby sa ujala vedenia.

V 23. min Jose Luis Rodriguez hlavou poslal loptu takmer do bránky súpera, ale natiahnuté končeky prstov chorvátskeho brankára Dominika Livakovića posunuli loptu tak, aby sa odrazila od brvna.

"Nemôžete vyhrať zápas, ak neskórujete,“ povedal tréner Panamy dánskeho pôvodu Thomas Christiansen.



"Som však hrdý na hráčov, ako bojovali a dreli proti vysokému favoritovi. Verím, že dva zápasy na majstrovstvách sveta posunú kariéry mojich hráčov na vyššiu úroveň," dodal Christiansen.

Chorváti oslavovali


Najslávnejší chorvátsky hráč Luka Modrić absolvoval svoj 200. reprezentačný štart. Takmer ho čoskoro 41-ročný rodák zo Zadaru oslávil gólom, ale lopta po jeho hlavičke preletela nad brvno panamskej bránky.

Druhý polčas znamenal jasný posun v dynamike hry chorvátskeho tímu. Takmer 43-tisíc divákov v Toronte so silnou chorvátskou väčšinou explodovalo, keď Budimir využil center od Josipa Stanišiča na víťazný gól.

Skromný a jednoduchý


Modrič odišiel z ihriska po 81 minútach, čo vyvolalo búrlivý potlesk na štadióne v Toronte. Po záverečnom hvizde ho spoluhráči zdvihli na plecia, vyhadzovali do vzduchu a volali na jeho slávu. Modrič debutoval v národnom tíme v roku 2006 ako 20-ročný.

"Luka by sa tomuto všetkému okolo neho najradšej vyhol. Je veľmi skromný a jednoduchý. Naozaj nie je na veľké oslavy, ale som veľmi rád, že sme si pripomenuli jeho dvojstý štart v národnom tíme," povedal tréner Zlatko Dalič.

Rodený líder


"Modrić je rodený líder, nie niekto, kto potrebuje vnucovať svoju vodcovskú úlohu tímu. To robí z Luku kvalitného človeka,“ dodal chorvátsky tréner.

Chorvátsko má tri body a o miesto v šestnásťfinále sa pobije s Ghanou. Tá má na konte 4 body po tesnom triumfe nad Panamou a bezgólovej remíze s Angličanmi.


Zdroj: SITA.sk - Modrič oslávil dvojstý zápas za tím Chorvátska víťazstvom. Tréner Dalič: Nie je to typ na oslavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: chorvátsky národný tím Fanúšikovia MS vo futbale 2026 Oslava prvé víťazstvo spoluhráči
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