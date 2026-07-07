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07. júla 2026
Šimon Nemec súhlasil s lukratívnou 5-ročnou zmluvou v Calgary. Vidia v ňom potenciál do budúcnosti
Šimon Nemec už má vo vrecku dlhodobý kontrakt s novým zamestnávateľom v NHL. Dva týždne po trejde Šimona Nemca z New Jersey Devils do Calgary Flames sa jeho nový zamestnávateľ v NHL a slovenský ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Šimon Nemec už má vo vrecku dlhodobý kontrakt s novým zamestnávateľom v NHL.
Dva týždne po trejde Šimona Nemca z New Jersey Devils do Calgary Flames sa jeho nový zamestnávateľ v NHL a slovenský obranca dohodli na päťročnej zmluve na 36,25 milióna USD a priemerným ročným platom 7,25 milióna USD.
"Rozhovor bol celkom hladký. Všetci sme vedeli, čo chceme. Myslím si, že je to dobrá dohoda pre obe strany," cituje Šimona Nemca web Calgary Herald.
Získať Nemca do tímu Flames bola pravdepodobne najväčšia úloha tohto leta pre generálneho manažéra Craiga Conroya. Kanadský tím sa vzdal veľkého balíka peňazí, aby získal dvojku draftu z roku 2022. Zámer s Nemcom je zrejmý, mal by hrať v prvej obrannej dvojici po boku Kevina Bahla.
A hoci nikdy nepanovali skutočné obavy z uzavretia dohody, pre Conroya to bola úľava. Dôležitá je aj doba trvania zmluvy. "Zmluva s Nemcom na niekoľko rokov by mohla byť pre Flames ideálna, ale podpísanie kontraktu na päť sezón znamená, že ofenzívneho obrancu budú mať v tíme, kým nedosiahne 27 rokov a nebude v najlepších rokoch," napísal web Calgary Herald.
"Pozreli sme sa na vývoj trhu s mladými hráčmi a nechali sa inšpirovať. Pravdepodobne by sme radi podpísali Nemca aj na dlhšie obdobie, ale päťročná zmluva Los Angeles s Brandtom Clarkom akoby nastavilo tón pre to, kde sme boli aj my. Na podmienkach s Nemcom sme boli dohodnutí a je to podobné ako v prípade Anaheimu s Minťukovom. Takže sme len čakali, kým to všetko vybavíme. Päť rokov je zmluva, z ktorej môžeme všetci profitovať," vysvetlil Conroy.
Podpis zmluvy s Nemcom upevňuje jadro obrany, ktorá má potenciál stať sa o niekoľko rokov jednou z najlepších v NHL. Nemec sa stal súčasťou Flames po sezóne, v ktorej zaznamenal 11 gólov a 15 asistencií v 68 zápasoch v drese New Jersey.
Pripojí sa k skupine mladých obrancov, medzi ktorých patrí aj Zayne Parekh, deviaty draftovaný v roku 2024, ako aj Kevin Bahl, Jan Kuznecov a Carson Carels, ktorého si Flames minulý týždeň vybrali ako šiesteho v drafte NHL. Očakáva sa, že sa k organizácii pripojí po dokončení budúcej sezóny na University of North Dakota.
"Ak sa pozriete na našu obranu, vyzerá naozaj dobre. Stále sme ako jej jadro všetci mladí a každý rok sa môžeme zlepšovať. Bude to dobrá konkurencia pre každého z nás, vzájomne sa budeme ťahať za lepšími výkonmi," vyhlásil Nemec.
Dosiaľ všetkých 155 zápasov v NHL Nemec odohral v drese Devils, ale s plánovaným presunom do inej krajiny sa už zamýšľa nad tým, aké to bude v Calgary. S obrancom Flames Bahlom odohral v New Jersey niekoľko zápasov, ktoré Nemec opisuje ako "celkom dobré", ale už bol v kontakte s dvoma krajanmi ohľadom možnosti spoločného dresu počas najbližších sezón. Súčasťou organizácie Calgary Flames sú aj útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek.
"Sme naozaj dobrí priatelia s Martinom Pospíšilom aj Samom Honzekom. Boli to prví chlapci, ktorým som napísal, že sa pripájam k Calgary. Myslím si, že všetci sa naozaj tešíme, že budeme hrať spolu," uviedol Nemec.
Bývalý hráč Nitry je hrdý na to, že často a dobre reprezentuje Slovensko. Tento rok síce chýbal na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, ale na februárovom olympijskom vrchole v Miláne bol dôležitá súčasť tímu Vladimíra Országha, ktorý skončil tesne za medailovými priečkami na 4. mieste. Z predchádzajúcich ZOH 2022 v Pekingu si odniesol domov bronzovú medailu.
Zdroj: SITA.sk - Šimon Nemec súhlasil s lukratívnou 5-ročnou zmluvou v Calgary. Vidia v ňom potenciál do budúcnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Dva týždne po trejde Šimona Nemca z New Jersey Devils do Calgary Flames sa jeho nový zamestnávateľ v NHL a slovenský obranca dohodli na päťročnej zmluve na 36,25 milióna USD a priemerným ročným platom 7,25 milióna USD.
"Rozhovor bol celkom hladký. Všetci sme vedeli, čo chceme. Myslím si, že je to dobrá dohoda pre obe strany," cituje Šimona Nemca web Calgary Herald.
Najväčšia úloha a úľava
Získať Nemca do tímu Flames bola pravdepodobne najväčšia úloha tohto leta pre generálneho manažéra Craiga Conroya. Kanadský tím sa vzdal veľkého balíka peňazí, aby získal dvojku draftu z roku 2022. Zámer s Nemcom je zrejmý, mal by hrať v prvej obrannej dvojici po boku Kevina Bahla.
A hoci nikdy nepanovali skutočné obavy z uzavretia dohody, pre Conroya to bola úľava. Dôležitá je aj doba trvania zmluvy. "Zmluva s Nemcom na niekoľko rokov by mohla byť pre Flames ideálna, ale podpísanie kontraktu na päť sezón znamená, že ofenzívneho obrancu budú mať v tíme, kým nedosiahne 27 rokov a nebude v najlepších rokoch," napísal web Calgary Herald.
Päť rokov je v pohode
"Pozreli sme sa na vývoj trhu s mladými hráčmi a nechali sa inšpirovať. Pravdepodobne by sme radi podpísali Nemca aj na dlhšie obdobie, ale päťročná zmluva Los Angeles s Brandtom Clarkom akoby nastavilo tón pre to, kde sme boli aj my. Na podmienkach s Nemcom sme boli dohodnutí a je to podobné ako v prípade Anaheimu s Minťukovom. Takže sme len čakali, kým to všetko vybavíme. Päť rokov je zmluva, z ktorej môžeme všetci profitovať," vysvetlil Conroy.
Podpis zmluvy s Nemcom upevňuje jadro obrany, ktorá má potenciál stať sa o niekoľko rokov jednou z najlepších v NHL. Nemec sa stal súčasťou Flames po sezóne, v ktorej zaznamenal 11 gólov a 15 asistencií v 68 zápasoch v drese New Jersey.
Mladé jadro
Pripojí sa k skupine mladých obrancov, medzi ktorých patrí aj Zayne Parekh, deviaty draftovaný v roku 2024, ako aj Kevin Bahl, Jan Kuznecov a Carson Carels, ktorého si Flames minulý týždeň vybrali ako šiesteho v drafte NHL. Očakáva sa, že sa k organizácii pripojí po dokončení budúcej sezóny na University of North Dakota.
"Ak sa pozriete na našu obranu, vyzerá naozaj dobre. Stále sme ako jej jadro všetci mladí a každý rok sa môžeme zlepšovať. Bude to dobrá konkurencia pre každého z nás, vzájomne sa budeme ťahať za lepšími výkonmi," vyhlásil Nemec.
S Pospíšilom aj Honzekom
Dosiaľ všetkých 155 zápasov v NHL Nemec odohral v drese Devils, ale s plánovaným presunom do inej krajiny sa už zamýšľa nad tým, aké to bude v Calgary. S obrancom Flames Bahlom odohral v New Jersey niekoľko zápasov, ktoré Nemec opisuje ako "celkom dobré", ale už bol v kontakte s dvoma krajanmi ohľadom možnosti spoločného dresu počas najbližších sezón. Súčasťou organizácie Calgary Flames sú aj útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek.
Rád reprezentuje
"Sme naozaj dobrí priatelia s Martinom Pospíšilom aj Samom Honzekom. Boli to prví chlapci, ktorým som napísal, že sa pripájam k Calgary. Myslím si, že všetci sa naozaj tešíme, že budeme hrať spolu," uviedol Nemec.
Bývalý hráč Nitry je hrdý na to, že často a dobre reprezentuje Slovensko. Tento rok síce chýbal na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, ale na februárovom olympijskom vrchole v Miláne bol dôležitá súčasť tímu Vladimíra Országha, ktorý skončil tesne za medailovými priečkami na 4. mieste. Z predchádzajúcich ZOH 2022 v Pekingu si odniesol domov bronzovú medailu.
Zdroj: SITA.sk - Šimon Nemec súhlasil s lukratívnou 5-ročnou zmluvou v Calgary. Vidia v ňom potenciál do budúcnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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