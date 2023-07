Šimon Nemec zažil v zámorí vydarenú prvú sezónu, Devils by však podľa experta nemali naňho tlačiť

O svoje miesto bude bojovať

Oproti Hughesovi má výhodu

12.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec zažil takú vydarenú premiérovú sezónu v Severnej Amerike, že by mohol už v tej nasledujúcej preraziť v zámorskej NHL.Ako druhý hráč vlaňajšieho draftu nováčikov nazbieral 34 bodov v 65 zápasoch za tím Utica Comets v nižšej AHL a stanovil viacero rekordov pre obrancu do 19 rokov.Klub New Jersey Devils si od neho veľa sľubuje, no podľa Daniela Amoiu z portálu The Hockey Writers by na mladého Slováka nemal tlačiť."Niet pochýb o tom, že od Nemca sa očakáva veľmi veľa. To však neznamená, že by mal pred začiatkom tréningového kempu pociťovať tlak, aby sa hneď presadil v NHL. Devils si môžu dovoliť byť s ním trpezliví a poskytnúť mu ďalšiu sezónu v AHL, ak bude treba," myslí si expert, podľa ktorého Nemec zrejme bude bojovať o miesto v prvom tíme "diablov" s ďalším pravorukým bekom Colinom Millerom. Toho New Jersey získalo nedávno výmenou od Dallasu Stars "Je možné, že Nemec si v kempe vybojuje miesto v zostave Devils a potom bude mať slabý úvod sezóny. Nebol by to veľký problém, mohli by ho poslať späť do AHL alebo posadiť na tribúnu a zastúpil by ho Miller. Nie je veľa 19-ročných obrancov, ktorí sa hneď presadia, takže nič by sa nestalo. Devils ho môžu vyskúšať na deväť zápasov, kým začne platiť nováčikovská zmluva. Ani keby Nemec neuspel v kempe a nedostal sa do tímu, Devils by nemali dôvod na obavy, keďže na neho nie sú odkázaní. Čokoľvek Nemec dosiahne, bude to len bonus a nie nevyhnutnosť," skonštatoval Amoia.Nemca budú porovnávať aj s iným talentovaným obrancom Lukeom Hughesom . Slovák má podľa Amoieho jednu výhodu."Nemcovi môže pomôcť, že na rozdiel od Hughesa nemusí v každom zápase žiariť a zbierať body, aby zapôsobil na fanúšikov a klub. Musí hlavne zodpovedne brániť a občas získať nejaký bod. Bez ohľadu na účinkovanie Nemca v kempe, o Hughesovi sa vždy bude hovoriť viac. Nebolo by fér priveľa očakávať od Nemca, pokojne môže odohrať ďalšiu sezónu v AHL. Privysoký tlak by mohol uškodiť jeho rozvoju. Našťastie, tréner Lindy Ruff vie, ako pracovať s mladíkmi. Skôr alebo neskôr Nemec bude hrať dôležitú úlohu v tíme Devils," dodal odborník.