Tour de France 2023: Sagan sa po 10. etape posťažoval na teplo, nemalo zmysel ani bojovať o pozíciu (video)

Bojovať s teplom bolo horšie



Opäť nezískal žiadne body





V stredu je na Tour de France 2023 na programe rovinatá 11. etapa s dĺžkou 180 km z Clermont-Ferrand do Moulins, ktorá obsahuje len tri horské prémie najnižšej kategórie. Očakáva sa záverečný súboj najlepších šprintérov.





12.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies odštartoval druhý týždeň na 110. ročníku pretekov Tour de France 130. priečkou v utorňajšej kopcovitej 10. etape s dĺžkou 167 km z Vulcanie do Issoire, na víťazného Pella Bilbaa Lópeza (Bahrain-Victorious) stratil 20:18 min.Španiel uspel v špurte jazdcov z úniku pred Nemcom Georgom Zimmermannom (Intermarché-Circus-Wanty) a Austrálčanom Benom O´Connorom (AG2R Citroen). Trojnásobný majster sveta zo Slovenska sa posťažoval na horúčavu."Myslím si, že na to, ako sa odštartovalo, tak to bolo celkom dobré. Udržal som sa tam, kde som chcel. Nemalo význam bojovať vpredu s ostatnými. Horšie je to s teplom. Prvé dve hodiny sa to celkom dá, keďže je človek oddýchnutý, schladený a má studenú vodu aj ľad. Horúčavu začína cítiť časom, od tretej hodiny je to horšie," zhodnotil 33-ročný Žilinčan desiatu etapu vo videu na facebooku RTVS Šport.Osemnásobný slovenský šampión nezískal ani v utorok žiadne body, a tak mu s 27 bodmi patrí 34. pozícia v súťaži o zelený dres so stratou 233 bodov na vedúceho Belgičana Jaspera Philipsena (Alpecin-Deceuninck).V celkovej klasifikácii sa nachádza na 132. poste s mankom 2:07:00 h na vedúceho Dána Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), ktorý má náskok 17 sekúnd pred Slovincom Tadejom Pogačarom (UAE Team Emirates) a 2:40 min pred tretím Austrálčanom Jayom Hindleym (Bora-Hansgrohe).