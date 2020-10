Simona Halepová má koronavírus, šampiónka z Wimbledonu je v domácej izolácii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.10.2020 - Nákaze koronavírusom sa nevyhla ani dvojka ženského tenisového rebríčka WTA Rumunka Simona Halepová. Dvadsaťdeväťročná stále úradujúca šampiónka londýnskeho Wimbledonu o tom informoval prostredníctvom twitteru."Cítim sa dobre... Prenesieme sa cez to spolu," napísala Halepová a doplnila, že má mierne príznaky ochorenia COVID-19.Halepová sa nachádza v domácej izolácii. Dvojnásobná grandslamová víťazka, keď okrem Wimbledonu 2019 ovládla aj parížsky Roland Garros v jari 2018, v pandemickom roku 2020 úmyselne vynechala US Open v New Yorku na konci leta.Vtedy informovala, že pre problémy s cestovaním radšej zostane v Európe, kde odohrala hneď niekoľko turnajov.