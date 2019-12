Šindliarstvo, ikonopisectvo a sviečkarstvo majú pomôcť cerkvám

Obec Hervartov je známa výrobou drevených štiepaných šindľov. Pôsobia tu dve miestne firmy, ktoré ich vyrábajú tak, ako kedysi ich predkovia. Stroje využívajú len minimálne. Z dreveného klátu sa štiepiacou palicou a sekerou drevo naštiepe. Po štiepaní sa drevená doštička ručne vystrúha do tvaru, aký má mať šindeľ. Na snímke strúha Matúš Šoltýs. Foto: TASR/Jana Jurčišinová Obec Hervartov je známa výrobou drevených štiepaných šindľov. Pôsobia tu dve miestne firmy, ktoré ich vyrábajú tak, ako kedysi ich predkovia. Stroje využívajú len minimálne. Z dreveného klátu sa štiepiacou palicou a sekerou drevo naštiepe. Po štiepaní sa drevená doštička ručne vystrúha do tvaru, aký má mať šindeľ. Na snímke strúha Matúš Šoltýs. Foto: TASR/Jana Jurčišinová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Snina 2. decembra (TASR) – Remeslami spätými s drevenou sakrálnou architektúrou chce združenie Karpatské drevené cerkvi (KDC) so sídlom v Snine svojpomocne udržiavať drevené cerkvi v Sninskom a Sobranskom okrese. Oživenie tradičného šindliarstva, ikonopisectva a sviečkarstva môže tiež podľa slov Miroslava Buraľa z KDC pomôcť rozvoju turistického ruchu v jednom z menej rozvinutých slovenských regiónov. Prvý zo série kurzov ikonopisectva sa v Stakčíne uskutočnil uplynulý víkend."Aktuálne robíme pokračovanie projektu, počas ktorého sme inventarizovali remeslá v sninskom regióne podľa obcí a remesla. Naším prvoradým cieľom sú remeslá, ktoré súvisia s drevenou sakrálnou architektúrou. Chceme sa vybaviť, prezentovať, ale aj mať to pripravené tak, aby sme mohli byť mobilní a udržiavať drevené chrámy. V hesle 'prevencia údržbou' nenechať tie pamiatky chátrať," opísal hlavný cieľ aktuálnych aktivít KDC Buraľ. Predstava KDC je podľa jeho ďalších slov zriadiť mobilnú dielňu, ktorá by v pravidelných intervaloch navštevovala obce, v ktorých sa drevené kostolíky nachádzajú, a mohla nevyhnutné drobné opravy vykonať priamo na mieste.Ako Buraľ doplnil, sekundárnym zámerom projektu je naučiť miestnych tradičné remeslo, ktoré by mohli využívať ako turistickú atrakciu. Práve písanie ikon považuje Buraľ v tomto ohľade za atraktívne. Aby pôsobili ikony čo najautentickejšie, i na prvom zo série troch kurzov, ktoré KDC plánujú do konca marca 2020 zrealizovať, používali jeho účastníci pôvodnú temperu z vajec. "My chceme, aby to bola vaječná tempera, čiže tá prvotná tempera, ktorá tu bola, a písať alebo produkovať ikony našej proveniencie," vysvetlil Buraľ. Počas víkendu tak v Stakčíne účastníci prvého z kurzov pod vedením lektorky z Poľska Jadwigy Denisiukovej píšucej ikony v súlade s duchom starej tradície písali ikonu Mandylion z Lukova – Venecie. Jej originál sa nachádza v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.KDC sa začalo osvetovej a výukovej činnosti venovať po sérii úspešných rekonštrukcií drevených chrámov v sninskom a sobranskom regióne, ktorú realizovalo v rokoch 2014 až 2016. Ako Buraľ uviedol, v súčasnosti ich budú môcť realizovať v časti budovy budúceho múzea v Stakčíne. Aktivity KDC realizuje v rámci projektu "Oživenie tradičných remesiel na Zemplíne" podporenom z programu podpory regionálneho rozvoja Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.