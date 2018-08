Singapurčan dostal za chov takmer stovky tarantúl pokutu 9400 dolárov

Na snímke pavúk tarantula. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Singapur 2. augusta (TASR) - Pokutu vo výške 9400 dolárov (8037 eur) dostal istý Singapurčan za to, že prechovával 98 tarantúl, píše agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.Tam Jiaming (34) najprv vzbudil pozornosť, keď sa tento rok v januári pokúsil autom prejsť cez štátne hranice z Malajzie do Singapuru, uviedol v stanovisku miestny imigračný a kontrolný úrad.Na otázku imigračných úradníkov, či preváža tovar potrebný na preclenie, odpovedal, že nie. Avšak pri bežnej kontrole v taške na zadnom sedadle jeho auta objavili šesť pavúkov osobitne uložených v plastových nádobách.Následne pri prehliadke mužovho domu našli ďalších 92 tarantúl. Tie boli skonfiškované a umiestnené do singapurskej rezervácie zameranej na chov voľne žijúcich živočíchov. Nebolo bezprostredne jasné, prečo muž vo svojom dome choval taký veľký počet tarantúl.Tamovi uložili pokutu za nelegálny chov a obchodovanie s voľne žijúcimi zvieratami a ich časťami.V Singapure je chov tarantúl zakázaný. Niektoré druhy tarantúl sú chránené dokumentom CITES - Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.