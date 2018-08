ÚRODA OBILNÍN V SR BY MALA BYŤ V ROKU 2018 MEDZIROČNE NIŽŠIA AŽ O 6 %

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Celková úroda hustosiatych obilnín na Slovensku by mala byť v roku 2018 medziročne nižšia o 5 až 6 %, mala by dosiahnuť úroveň 2,288 milióna ton.Uviedli to vo štvrtok na tlačovej konferencii predstavitelia Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS).