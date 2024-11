Sinner napodobnil velikánov, hovorí o neuveriteľnej sezóne

Taliansky tenista Jannik Sinner má za sebou výnimočnú sezónu. Počas nej získal dva grandslamové tituly, keď triumfoval na Australian Open i US Open, vyšplhal sa na čelo svetového rebríčka a úspešný rok korunoval prvenstvom na turnaji majstrov v Turíne. V nedeľnom finále zdolal Američana Taylora Fritza 6:4, 6:4.





Sinner sa stal historicky prvým talianskym víťazom turnaja majstrov v 55-ročnej histórii podujatia. "Je to špeciálny moment," vyznal sa po finálovom triumfe 23-ročný tenista, ktorý v priebehu turnaja na domácej pôde nestratil jediný set, čo sa naposledy podarilo Ivanovi Lendlovi v roku 1986. Vybojoval ôsmu trofej v sezóne. "Znamená to pre mňa veľmi veľa, že som mohol zvíťaziť pred takým neskutočným obecenstvom. Snažil som sa nájsť lepší kľúč k úspechu, než tomu bolo vlani," vyslovil sa Sinner, ktorý na minuloročnom turnaji majstrov prehral vo finále so Srbom Novakom Djokovičom. "Tentoraz som vyvinul väčší tlak na súpera. Som šťastný, že môžem tieto chvíle zdieľať s fantastickým talianskym publikom."Sinner vyhral jedenásty zápas za sebou a celkovo 25. z uplynulých 27 stretnutí. Už istá koncoročná svetová jednotka má v sezóne bilanciu 70 víťazstiev a iba šesť prehier, na tvrdom povrchu dosiahol 50 výhier a len tri prehry. "Práca sa nikdy nezastaví. Vieme, že je stále priestor na zlepšenie. No bola to neuveriteľná sezóna a nie je lepšie miesto ju úspešne zakončiť, ako tu v Turíne," citovala ho agentúra AP.Talian v nedeľu nadviazal na triumf nad Fritzom zo základnej skupiny i na finálové víťazstvo z US Open. "Snažil som sa pochopiť, čo na každého súpera funguje najlepšie. A takisto som sa snažil hrať svoj najlepší tenis. Celý turnaj som odohral na veľmi vysokej úrovni. Mám za sebou neuveriteľný týždeň," pochvaľoval si.Sinner si z Turína odnáša maximálnu možnú prémiu 4,881 milióna USD pred zdanením a 1500 bodov do svetového rebríčka ATP. Stal sa po Rogerovi Federerovi a Novakovi Djokovičovi iba tretí hráčom v histórii, ktorý v jednom roku vyhral Australian Open, US Open i turnaj majstrov. Je prvý muž narodený po roku 2000 s touto prestížnou trofejou.Stále mu však hrozí trest za dopingovú kauzu, v marci mal dvakrát pozitívny test na anabolický steroid. Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA) ho síce v auguste zbavila obvinení a vyhlásila za nevinného, no Svetová antidopingová agentúra (WADA) v septembri informovala, že podala odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS) a žiada pre Taliana ročný alebo dvojročný dištanc. Konečné rozhodnutie v tejto kauze sa očakáva začiatkom budúceho roka. Sinner sa bráni, že zakázaný clostebol sa do jeho tela dostal pomocou masážneho spreja, ktorý použil jeden z členov jeho tímu. WADA však toto vysvetlenie nestačí. "Dlho som premýšľal nad tým, čo sa to vlastne stalo a čo sme mohli urobiť lepšie. Mal som dni, keď som sa necítil dobre. Zažil som veľa bezsenných nocí. No keď hrám, nemyslím na to, čo sa stalo mimo kurtu. Mám to šťastie, že mám pri sebe ľudí, ktorí ma udržiavajú v stabilnej nálade. Vďaka nim sme mohli pokračovať v každodennej tvrdej práci, nepozerali sme sa ďaleko dopredu a dokázali sa v tomto období zlepšiť."